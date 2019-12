04.12.2019

Wie war das nochmal mit dem Nikolaus?

Türkheimer Kindergartenkinder liefern in unserer Video-Serie zum Advent die Erklärung.

In unserer kleinen Serie, in der Kindergartenkinder einen Begriff aus ihrer Sicht erklären, geht es weiter mit dem Nikolaus. Welche Kleidung er trägt, was er dabei hat der Nikolaus, was er mitbringt und sonst so macht erzählen Emil (6) und Lena (6) aus der Mäusegruppe, dann Clara (4), Augustin (6) und Benno (4) aus der Hamstergruppe und auch Emilia (3), Ferdinand (5) und Elias (4) aus der Käfergruppe. Wie die dreijährige Emilia dabei zur Hochform aufläuft, ist wirklich herzallerliebst.

Was den Kindern des Kindergartens St. Josef in Türkheim einfällt zum Nikolaus erzählen sie in diesem Video. Video: Ulla Gutmann

Doch wie ruft der Nikolaus denn eigentlich? Darüber sind sich die Kinder nicht einig und dass er Kürbisse als Geschenk bringt, glauben auch nicht alle.

Wer sich nochmal über Sankt Martin informieren will: Hier geht es direkt zum Video:

Wie war das mit dem Martinsumzug?

Themen folgen