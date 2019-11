vor 56 Min.

Wieder Klima-Demo am Freitag in Mindelheim

Schon im vergangenen Sommer demonstrierten Jugendliche in Mindelheim für den Klimaschutz. Am kommenden Freitag ist wieder eine Demo geplant.

Die Klima-Demonstration "Fridays for future" in Mindelheim geht von der Altstadt bis zum Landratsamt. Hier erfahren Sie alles Wichtige über die Veranstaltung.

Zuletzt war es am 20. September bundesweit zu großen Klima-Demonstrationen gekommen mit nach Angaben der Organisatoren 1,4 Millionen Teilnehmern. Diesen Freitag, 29. November, kommt es zu einer Neuauflage, auch in Mindelheim.

Die Klima-Demo geht um 14 Uhr am Schrannenplatz in Mindelheim los

Um 14 Uhr ziehen die Demonstranten vom Schrannenplatz an der Jesuitenkirche in der Mindelheimer Altstadt los. Sie zeichnen dabei der Politik ein riesengroßes Fragezeichen auf die Mindelheimer Straßenkarte. Gelaufen wird bis zum Landratsamt. Dort sind alle Bürger eingeladen, der Fachstelle Klimaschutz ihre Fragen zu stellen.

Schon von 13 Uhr an treffen sich die Teilnehmer am Schrannenplatz. Hier wird es Essen und warme Getränke geben. Zu der Demonstration haben diesmal nicht nur Jugendliche wie in der Vergangenheit aufgerufen, sondern ein breites Bündnis von Umweltorganisationen, darunter dem Bund Naturschutz. Hintergrund der neuerlichen Proteste ist das Klimapaket der Bundesregierung, „das den Namen nicht verdient“, wie es in der Mitteilung der Veranstalter heißt. Dieser, von zahllosen Umweltverbänden ironisch als „Klimapäckchen“ bezeichnete Beschluss, mag ein großer Schritt für die Politik gewesen sein.

Die Demonstranten in Mindelheim fordern "Klimaschutz - jetzt und für alle"

Für das Ziel, ein lebensverträgliches Klima für alle Arten zu gewährleisten, „ist es aber viel zu klein“. Alle politischen Ziele bisher reichten nicht aus, um das Ziel zu erreichen, die Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad zu begrenzen. „Damit sind fast alle Staaten, auch Deutschland, auf dem besten Weg, ihr Versprechen von Paris 2015 gegenüber der Menschheit zu brechen. „Und deswegen sagen wir: Es reicht! Klimaschutz – Jetzt und für alle!“ (mz)

