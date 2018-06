vor 3 Min.

Wieder Masern-Fall im Landkreis Unterallgäu

Laut Gesundheitsamt hatte der Betroffene eine Beach Party in Erkheim besucht, als er vermutlich bereits ansteckend war

Erneut ist im westlichen Landkreis Unterallgäu ein junger Mann an Masern erkrankt. Dies hat das Gesundheitsamt mitgeteilt. Masern sind hochansteckend und werden durch Tröpfcheninfektion übertragen. Enge Kontaktpersonen des Erkrankten wurden und werden derzeit informiert.

Was Besucher der Party aus dem Unterallgäu tun können

Der Mann besuchte, als er vermutlich bereits ansteckend war, eine Beach Party am Wochenende in Erkheim. Das Gesundheitsamt empfiehlt deshalb den Besuchern der Party, im Impfbuch nachzusehen, ob ein Impfschutz gegen Masern besteht, und den Hausarzt aufzusuchen, falls dies nicht der Fall ist. An Masern könne jeder erkranken, der bislang noch keine Masern hatte und nicht durch eine vollständige Impfung geschützt sei, so das Gesundheitsamt. Ansteckend ist die Erkrankung schon mehrere Tage, bevor der typische rotfleckige Ausschlag auftritt. Zu Beginn ähnelt die Virus-Erkrankung einem Infekt der oberen Atemwege, es kann also zu Fieber, Schnupfen, Bronchitis oder einer Bindehautentzündung kommen. Die Inkubationszeit, also die Zeit zwischen Ansteckung und den ersten Symptomen, liegt bei Masern bei etwa acht bis zehn Tagen.

Bereits Anfang Juni waren zwei Jugendliche aus dem westlichen Landkreis an Masern erkrankt. Für einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen und der aktuellen Erkrankung gibt es derzeit nach Angaben des Gesundheitsamtes keinen Anhaltspunkt. Die Behörde rät Eltern dringend, den Impfstatus ihrer Kinder zu kontrollieren und gegebenenfalls nicht erfolgte Impfungen nachzuholen zu lassen. „Masern sind keine harmlose Kinderkrankheit“, betont das Gesundheitsamt. Die Erkrankung könne insbesondere bei Jugendlichen und Erwachsenen einen schwereren Verlauf nehmen.

Weitere Informationen rund ums Impfen und zu Masern gibt es unter www.unterallgaeu.de/impfen und www.rki.de

