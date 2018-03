vor 35 Min.

Wieder bei den Eltern wohnen: Wie ein Schritt zurück

Für Julia Nusko aus dem Unterallgäu war der Umzug zurück zu den Eltern auch mit Herausforderungen verbunden

Von Leonie Küthmann

Ausgezogen bin ich im August 2013 für mein Studium in Augsburg, wieder zu meinen Eltern gezogen im August 2017. Vier Jahre, in denen ich alleine gewohnt habe.

Nach der dritten Mieterhöhung in der Augsburger Wohnung war klar, dass ich umziehen musste. Als es an das Packen der Umzugkartons ging, war ich sehr traurig, da mir da erst wirklich bewusst wurde, dass es jetzt ernst wird und ich mich erst einmal von Augsburg verabschieden muss. Irgendwie hat es sich auch so angefühlt, als ob ich einen Schritt im Leben zurückgehe, während andere einen Schritt vorwärtsgehen. Das hat anfangs an mir genagt.

Von Augsburg zurück ins Unterallgäu

Wieder zu meinen Eltern zu ziehen, war anfangs ungewohnt und nicht immer einfach. Nicht nur für mich, auch für meine Eltern. Man muss sich viel mehr anpassen und Rücksicht nehmen. Da kann es schon vorkommen, dass man sich genervt in sein Zimmer zurückzieht – und nicht einmal dort in Ruhe gelassen wird. Mittlerweile hat sich das eingependelt, sodass wir alle, meine Eltern und ich, mit der Situation zufrieden sind.

Wieder bei den Eltern zu wohnen hat Vor- und Nachteile

Von Vorteil ist sicherlich, dass man Aufgaben im Haushalt aufteilen kann. Und es ist schön, dass man bei spontanen Familienbesuchen vor Ort ist und Verwandte öfter zu Gesicht bekommt. Ich genieße vor allem das gemeinsame Essen, alleine essen finde ich furchtbar.

Andererseits kann es problematisch sein, wenn Eltern in alte Muster verfallen und ständig wissen wollen, wo man hingeht, mit wem man sich trifft und wann man wieder zuhause ist. Rücksicht zu nehmen ist auch nicht immer einfach, sei es bei der Benutzung des Bades oder beim Musikhören. Außerdem finde ich es manchmal unangenehm, zu sagen, dass ich als 24-Jährige momentan bei meinen Eltern wohne, da ich oft komische Blicke dafür ernte.

Um mit der neuen Situation umzugehen, sind klare Absprachen mit den Eltern hilfreich, außerdem auch Grenzen für beide Parteien. Wichtig ist zudem, sich vor Augen zu halten, dass die Situation zeitlich begrenzt ist. Außerdem sollte man die Zeit mit seinen Eltern genießen, man weiß immerhin nicht, wann man im Leben mal wieder das Glück hat, so viel gemeinsame Zeit zur Verfügung zu haben.

