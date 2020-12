vor 6 Min.

Wieder ein Schwarzbau im Mindelheimer Bergwald

Plus So reagiert die Stadt Mindelheim in diesem Fall. Es gelten zudem neue Regeln.

Von Johann Stoll

Erneut ist am Oberen Mayenbadweg in Mindelheim eine Gartenhütte ohne Genehmigung gebaut worden. Was folgte, war der Versuch, den Bau nachträglich durch den Bauausschuss absegnen zu lassen. So ging das Ganze aus.

Das Gartenhaus hat eine überdachte Fläche von 67 Quadratmetern. Die neue Richtlinie, die der Bauausschuss in der gleichen Sitzung verabschiedet hat, sieht lediglich ein Gebäude von maximal 30 Quadratmetern Größe vor. Auch die Terrasse liegt mit 27 Quadratmetern deutlich über der Höchstmarke von 15 Quadratmetern überbauter Fläche.

Ein anderer Schwarzbau als Referenzobjekt?

Michael Helfert (SPD) wies auf einen anderen Schwarzbau hin und fragte, ob dieses nicht als Referenzobjekt herangezogen werden könnte.

Das wäre aber nach Auskunft des Leiters der Bauverwaltung, Michael Egger, nur der Fall, wenn das andere Gebäude eine Baugenehmigung hätte, was nicht der Fall ist. Der Bauausschuss lehnte eine nachträgliche Genehmigung einstimmig ab.

Die Bauaufsicht des Landratsamtes hat den Bau übrigens eingestellt, als die Hütte schon stand.

Lesen Sie auch:

Themen folgen