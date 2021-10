Ein „Haus für Kinder“ mitten in Wiedergeltingen

Plus Am Sonntag wird der 3,2 Millionen Euro teure Neubau der Wiedergeltinger Kindertagesstätte seinen Betrieb aufnehmen. Zeit für einen Blick zurück und einen voraus – auf die Vorfreude der Eröffnung.

Ein Schild am Eingang des Neubaus lässt spätestens erahnen, für welche Zielgruppe das stattliche Gebäude unweit von Rathaus, Kirche und Kindergarten-Bestandsbau in Wiedergeltingen errichtet wurde: „Haus der Kinder“, ist darauf zu lesen.