Immer für den Musikverein Wiedergeltingen da

Plus Das Team um Vorsitzende Maria Lutzenberger bleibt im Amt. Vier langjährige Musiker wurden beim Musikverein Wiedergeltingen zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Bei den Neuwahlen für den neuen Vorstand des Musikvereins Wiedergeltingen wurden Maria Lutzenberger, Christian Stuhler und Alexander Ziaja als Vorstände gewählt. Das Amt der Schriftführerin wird von Sabrina Huber weitergeführt, auch Kassiererin Sophia Ott wurde wieder gewählt.