Wiedergeltingen

vor 51 Min.

Kita und Glasfaser in Wiedergeltingen im Plan

Glasfaserleitungen sollen auch in Wiedergeltingen schnellere Internetanschlüsse ermöglichen.

Plus So will Wiedergeltingen künftig die Kinderbetreuung und die Versorgung mit schnellem Internet bewerkstelligen.

Von Karin Donath

Gute Nachrichten konnte Bürgermeister Norbert Führer zu Beginn der letzten Gemeinderatssitzung zum Stand der Bauarbeiten der Kindertagesstätte Sankt Nikolaus verkünden: „Wir sind im Zeitplan und können die Eröffnung wie geplant am 17. Oktober feiern.“ Zuvor hatten sich die Gemeinderäte bei einer Ortsbegehung ein Bild vom aktuellen Stand der Bauarbeiten gemacht. Für den Kindergarten zog sogar die Wiedergeltinger Burg um. Erfreuliches gab es auch bezüglich der Förderbescheide für die Errichtung von Glasfaseranschlüssen für das Rathaus und die Grundschule zu berichten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen