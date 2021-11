Lkw quälen sich weiter durch Wiedergeltingen

Plus Das Landratsamt hat ein Verkehrsgutachten bis auf Weiteres abgelehnt. Eine Umfrage zeigt dennoch: Die Wiedergeltinger Bürgerinnen und Bürger fühlen sich wohl in ihrem Dorf

Der Durchgangsverkehr sorgt in Wiedergeltingen weiter für Aufregung, wie sich bei der Bürgerversammlung erneut zeigte. Nach coronabedingter Zwangspause hatten die Wiedergeltinger Gelegenheit, sich direkt über die aktuell laufenden und künftigen Projekte der Gemeinde zu informieren und sich zu den Entscheidungen des Gemeinderates zu äußern.