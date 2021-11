Mord aus Eifersucht in Wiedergeltingen: Prozess beginnt

Ein Mammut-Prozess mit 50 Zeugen, sechs Sachverständigen und fünf Dolmetschern beginnt am Donnerstag, 9. Dezember, am Landgericht Memmingen. Ein 52 Jahre alter kosovarischer Staatsangehöriger wird beschuldigt, seinen Nebenbuhler aus Eifersucht ermordet zu haben.

Dem 52-Jährigen wird vorgeworfen, am Morgen des 13. März seinem Opfer in einer Dorfwirtschaft in Wiedergeltingen aufgelauert zu haben, als der Mann nichts ahnend zur Toilette gehen wollte. Aus Eifersucht und in Tötungsabsicht habe er sein Opfer mit drei Messerstichen erstochen.

Das Motiv für die grausame Bluttat in Wiedergeltingen war laut Staatsanwaltschaft Eifersucht

Zu der Tat soll es gekommen sein, weil sich die Freundin des Angeklagten von diesem Anfang 2021 getrennt hatte und in der Folge wieder eine Beziehung mit ihrem Ex-Mann, dem späteren Opfer, eingegangen ist. Der Angeklagte soll sich versteckt und seinem Opfer aufgelauert haben. Das Opfer verstarb noch am Tatort.

Dem Angeklagten, der sich in Untersuchungshaft befindet, wird deswegen ein Mord zur Last gelegt. Das Gesetz sieht hierfür eine lebenslängliche Freiheitsstrafe vor.

