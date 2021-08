Staatsanwalt: Messerattacke in Wiedergeltingen war Mord

Plus Die Bluttat von Wiedergeltingen kommt vor Gericht. 50-Jähriger soll seinem Nebenbuhler (51) aufgelauert und ihn umgebracht haben. Für Staatsanwalt Thamm war das ein Mord.

Der grausame Tod eines 51-Jährigen wird jetzt vor dem Memminger Landgericht juristisch aufgearbeitet: Die zuständige Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen abgeschlossen und Anklage erhoben. Der Vorwurf lautet auf Mord, weil das Mordmerkmal der Heimtücke gegeben sei, so der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Thorsten Thamm, auf Anfrage der MZ und begründet diese Entscheidung auch.