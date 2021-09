Wiedergeltingen

Viel Verkehr und ein teures Feuerwehrauto in Wiedergeltingen

Die Freiwillige Feuerwehr Wiedergeltingen braucht ein neues Fahrzeug. Ein LF 20 wie dieses in Schwabmünchen hat die Regierung von Schwaben jedoch nicht befürwortet.

Plus Wiedergeltingens Bürgermeister Führer informierte Landrat Alex Eder in einem Vier-Augen-Gespräch über Verkehrsprobleme in der Gemeinde.

Von Karin Donath

Die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos für das in die Jahre gekommene Löschfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Wiedergeltingen war einer der Punkte, die der Gemeinderat auf seiner Sitzung diskutierte.

