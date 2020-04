vor 34 Min.

Wiedergeltingen freut sich auf Zuwachs

Im neuen Wiedergeltinger Neubaugebietes „W10 - Südlich der Hallstattstraße“ sollen die Häuslebauer noch in diesem Jahr loslegen können.„Eine Lösung von gestern für die Zukunft von morgen kommt nicht infrage“

Gemeinde schafft neue Bauplätze für junge Familien und fordert moderne Glasfaserkabel im neuen Baugebiet

Nachdem im vergangenen Jahr im Nordosten der Gemeinde ein neues Wohngebiet entstanden ist, werden nun im Rahmen einer Ortsabrundung im Süden der Gemeinde neue Bauplätze geschaffen.

Für das neue Baugebiet „W10 - Südlich der Hallstattstraße“ wurde bereits ein Bebauungsplan aufgestellt. Dieser Bebauungsplan sieht insgesamt 17 Bauplätze für eine Bebauung mit Einfamilienhäusern vor. Zwölf dieser Bauplätze werden über die Gemeinde vermarktet. Der Gemeinderat hatte hierzu bereits im vergangenen Jahr beschlossen, dass zunächst acht Plätze in einer ersten Verkaufsphase an junge Familien verkauft werden. Vier Plätze sollen dann zu gegebener Zeit in einer zweiten Verkaufsphase veräußert werden.

Die Gemeinde Wiedergeltingen konnte mit diesem neuen Baugebiet nun nochmals die Lücke zwischen den Einwohnerplanzahlen gemäß gültigem Flächennutzungsplan und dem derzeitigen Ist-Zustand verkleinern. „Wir sind auf einem guten Weg“, so Bürgermeister Norbert Führer gegenüber der MZ. „Ich freue mich sehr, dass wir auch weiterhin jungen Leuten ermöglichen können, dauerhaft in unserer Gemeinde sesshaft zu bleiben oder zu werden.“

Dem Verkauf der Bauplätze hatte die Gemeinde im vergangenen Jahr ein transparentes und den EU-Vorgaben entsprechendes Vergabeverfahren vorangeschaltet. Dieses Verfahren schreibt unter anderem vor, dass etwa die Punktezahl, die ein Bewerber für das „Ortsbezugskriterium“ erhalten kann, auf maximal 50 Prozent der Gesamtpunktzahl begrenzt ist.

Aufgrund der in den vergangenen Wochen guten Witterung konnte innerhalb von wenigen Tagen die Trasse für den Straßenkörper durch die zuständige Baufirma errichtet werden. Als nächstes steht nun die Anbindung der Bauplätze an das Wasser- und Abwassernetz bevor. Darüber hinaus ist eine Erschließung mit „Gas & Glas“ eingeplant.

Laut Bürgermeister Norbert Führer gibt es derzeit jedoch noch Probleme mit der Deutschen Telekom AG, die eine Glasfaseranbindung bislang nicht vorgesehen hat und die Bauplätze nur mit Kupferleitung erschließen will. Eine Lösung von „gestern“, für die Zukunft von „morgen“ komme für ihn jedoch nicht in Frage. „Wir bemühen uns daher, eine tragfähige und zukunftsorientierte Lösung zu finden“, so Führer.

Nach derzeitiger Planung sollen die Tiefbauarbeiten bis Ende Juni 2020 abgeschlossen werden, sodass in der zweiten Jahreshälfte die ersten „Häuslebauer“ bereits mit dem Rohbau beginnen können. (mz)

