06:35 Uhr

Wiedergeltingen trauert um Hermann Singer

Altbürgermeister verstarb plötzlich im Alter von 79 Jahren. Bei seinem Amtsantritt war er mit 25 Jahren der jüngste Rathauschef in Schwaben.

Die Gemeinde Wiedergeltingen hat eine prägende kommunalpolitische Persönlichkeit verloren: Altbürgermeister Hermann Singer verstarb am Mittwoch plötzlich und unerwartet im Alter von 79 Jahren. Hermann Singer hinterlässt eine Frau und einen Sohn. Ein Sterberosenkranz findet am heutigen Freitag, 6. Dezember, um 19 Uhr statt. Ein Requiem findet am Samstag, 7. Dezember, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Wiedergeltingen statt, anschließend Beerdigung.

Für "sein" Wiedergeltingen setzte er sich unermüdlich ein

Hermann Singer war vom 1. Mai 1966 bis zum 30. April 2002 Bürgermeister von Wiederltingen. Bei seinem Amtsantritt war er mit 25 Jahren „jüngster Bürgermeister“ im Regierungsbezirk Schaben, nominiert von der Wählergemeinschaft aus CSU und Freien Wählern. In seine 36-jährige Amtszeit fielen bedeutende kommunalpolitische Entscheidungen, darunter der Neubau der Wiedergeltinger Wasserversorgung, der Ausbau des Abwassernetzes, der Einbau der Kindertagesstätte St. Nikolaus im Alten Pfarrhof, die Errichtung des Feuerwehrgerätehauses, der Umbau der Alten Schule zum Rathaus und der Neubau der Grundschule in Wiedergeltingen. 2002 trat er dann nicht mehr zur Wiederwahl an. Zum Ende seiner Amtszeit wurde ihm vom Gemeinderat die Ehrenbezeichnung Altbürgermeister verliehen.

Hermann Singer galt stets als kämpferischer und selbstbewusster Rathauschef, dem „sein“ Wiedergeltingen besonders am Herzen lag und für dessen Belange er sich unermüdlich und, wenn es sein musste, auch wortgewaltig und unerschrocken einsetzte.

