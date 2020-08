vor 18 Min.

Wiedergeltingen weitet Tempo-30-Regel aus

In Wiedergeltingen hat man die bestehende Tempo-30-Regel bei der Grundschule angepasst. Die Schule liegt an der Hauptdurchgangsstraße des Ortes.

Plus Der Bereich der Hauptdurchgangsstraße bei der Grundschule wird umfassender geschützt. Neues zur Kinderbetreuung.

Die Tempo-30-Regelung im Bereich der Wiedergeltinger Grundschule wird zeitlich ausgeweitet. Damit gilt an der Mindelheimer Straße, der Hauptdurchgangsstraße des Ortes: langsam fahren an allen Tagen. Nach einem Gespräch des Bürgermeisters Norbert Führer und der Wiedergeltinger Verkehrsreferentin Brigitte Roth mit Landrat Alex Eder wurde vereinbart, die zeitliche Gültigkeit an die Regelungen in anderen Landkreisgemeinden anzupassen.

Während bislang die Tempo-30-Regelung nur an Schultagen im Zeitraum von 7 bis 17 Uhr bestand, wurde die Regelung nunmehr auf Montag bis Freitag jeweils von 7 bis 17 Uhr ausgeweitet, teilt Führer mit. Somit gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung ab sofort auch in Ferienzeiten und an schulfreien Tagen unter der Woche.

Die bisherige Regelung war für manche Verkehrsteilnehmer zu undurchsichtig

Für die Vertreter der Gemeinde Wiedergeltingen war diese Maßnahme sehr wichtig, da jetzt ein fest definierter Zeitraum vorliegt, den jeder Verkehrsteilnehmer erkennen muss. Die bisherige Regelung „nur an Schultagen“ sei für manche Verkehrsteilnehmer nicht eindeutig erkennbar gewesen. Man müsse ja davon ausgehen, dass etwa Verkehrsteilnehmer aus anderen Bundesländern nicht unbedingt die Ferienzeiten im Freistaat Bayern kennen.

Kleinkindergruppe in Wiedergeltingen soll berufstätige Eltern entlasten

Auch in Sachen Betreuung gibt es Neuigkeiten aus der Gemeinde Wiedergeltingen. So gibt es im Schulgebäude nach Auskunft von Bürgermeister Führer noch für mindestens ein Jahr eine Kleinkindergruppe der Kindertagesstätte St. Nikolaus. Diese Gruppe sei zum großen Teil auch in den Schulferien geöffnet, so Führer. Berufstätige Eltern sollen somit besser entlastet werden. (mz)

