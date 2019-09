27.09.2019

Wiener Schmäh und Heiteres aus Schwaben

Der Österreicher Andreas Gsöllpointner und seine Zither in der Kulturfabrik

Die Kulturfabrik in Mindelheim hält, was sie versprochen hat – ein kunterbuntes Programm, ein Treffpunkt für Kultur- und Politikinteressierte, ein Ort für Musik und gute Gespräche und Gedanken. Jüngst trafen sich Freunde der Hausmusik in heimeliger Wohnzimmeratmosphäre als es hieß: „Zitherkabarett mit Andreas Gsöllpointner“.

Vor zehn Jahren wurde der aus Österreich stammende Gsöllpointner nach Mindelheim geheiratet, wie er scherzhaft erzählte, heimisch sei er längst geworden. Mit bekannten Wiener Liedern aus Filmen mit Hans Moser und Paul Hörbiger versprach er einen unterhaltsamen Abend. Und so mancher im Publikum konnte die Lieder auf Anhieb sogar mitsingen.

Seit seiner Kindheit macht Gsöllpointner Musik. Er stammt aus einem musikalischen Haushalt und ist mit Hausmusik groß geworden, noch immer gehört das für ihn dazu – zusammensitzen und musizieren. Bei seinen Besuchen in der Heimat spiele er noch heute seiner Mutter jedes Mal etwas vor.

Der Klang der Zither trägt in sich immer dieses Gefühl der Heimeligkeit, Verbundenheit, Vertrautheit. Sie ist leicht und schwer zugleich, birgt und weckt die Sehnsucht danach.

Selbstverständlich passen die Texte der Wiener Lieder hervorragend dazu, die in sich immer den heiteren Klang des Weines und der Lebensfreude tragen, aber auch den Schmerz des Abschiedes und den Tod zelebrieren.

„Wiener Lieder“ sind immer alles zusammen“, erzählt Gsöllpointner und lacht, der Wiener könne in seinen Liedern sogar lachend über den Tod singen. Erst seit Kurzem singt Gsöllpointner auch selbst zu seinem Instrument.

Darüber hinaus erheiterte er die Runde mit einem dreiteiligen Gedicht über Geburtstagsgeschenke an seine Tochter, deren Erprobung für ihn jeweils schwerwiegende und gefährliche und teilweise sogar schmerzhafte Folgen hatte. Doch nicht nur Wiener Lieder ließ Gsöllpointner erklingen, sondern auch Stimmen aus der Region etwa „Ein Lied über das Unterallgäu“ von Ingeborg Drexel aus Nassenbeuren. Besondere Freude bereitete er mit „Ich und mein Dackel“, das er gleich zweimal spielen sollte. Und ein Seufzen weckte er im Publikum mit der inoffiziellen Wien-Hymne „Wie, Wien, nur Du allein.“ Eines steht unumstritten fest: Die Kulturfabrik ist bunt und macht Freude. (tisch)

