Wiesn to go: Besser als Oktoberfest

Plus Jetzt also auch das noch: Die Wiesn, das bayerischste aller Feste, fällt dem Coronavirus zum Opfer. Aber was soll's: Wiesn to go ist sowieso besser.

Von Alf Geiger

Besondere Zeiten erfordern besondere Maßnahmen. Daher, für alle verzweifelten und trübsal-blasenden Oktoberfest-Fans, hier die Lösung: die Wiesn to go. Für daheim!

Lesen Sie dazu auch: Oktoberfest 2020 wegen Corona-Pandemie abgesagt Super, oder? Und es geht so einfach: Oins, zwoa, los geht’s: Wir nehmen einen Maßkrug und füllen eine Halbe Bier ein, mit gaaanz viel Schaum also. In regelmäßigen Abständen erfolgt das Absingen der Wiesn-Hymne „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Anschließend: Die Krüge hoch! Den Maßkrug antrinken und den Rest (für Insider: Noigerl) stehen lassen. Neue Maß her, neue Halbe rein! Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Dann nehmen wir zwei oder drei 100-Euro-Scheine (je nach Trinkfestigkeit) und zünden sie an. Der nörgelnden Ehefrau kann man den leeren Geldbeutel später mit einem Überfall durch Unbekannte und/oder Außerirdische erklären. Oder Chinesen (geht momentan immer!). Zwischendurch immer wieder sehr laut „Hulapalu“, abwechselnd mit „Country Roads“ oder „Viva Colonia“ grölen. Etwas später dann im eigenen Kotzhügel im heimischen Garten schlafen legen, natürlich mit Lederhose und/oder Dirndl. So viel ist sicher: Wenn Sie dort am nächsten Tag aufwachen und Ihre „Wiesn to go“ auch wirklich ernst genommen haben – dann fühlen Sie sich garantiert wie sonst auch nach einem Tag auf dem Oktoberfest... Corona? War da was? Nicht nur das Oktoberfest fällt aus: Brauereifeste: Absagen sind bitter, aber richtig

