Wildkamera filmt, wie sich ein Randalierer filmt

Kurioser Vorfall im Wald bei Altensteig: Ein Unbekannter wirft einen Hochstand um. Doch die Tat und ihre Vorgeschichte bleiben nicht unbeobachtet.

Die Tat sollte offenbar gut „rüberkommen“: Ein Unbekannter hat in einem Wald bei Altensteig am Freitag einen Hochstand umgeworfen. Zuvor hatte es sich der Mann „in dem kleinen Unterstand gemütlich“ gemacht und anschließend „sein Handy vorteilhaft mit dem Blickwinkel in Richtung“ seiner selbst und des Hochstands platziert. So beschreibt es die Polizei. Anschließend filmte sich der Mann beim Umwerfen des Hochstands.

Polizei spricht von „poserhaftem Vandalismus“ in Altensteig

„Was der Täter bei seinem poserhaften Vandalismus übersehen hat war, dass der Revierinhaber mittels einer aufgestellten Wildkamera ebenfalls alles aufgenommen hatte“, teilt die Polizei dazu mit.

Diese Kamera war ursprünglich für Wildschweine gedacht, erfüllte „diesmal aber einen anderen Zweck“, wie ein Polizeisprecher bemerkt.

Der Täter verursachte einen Schaden von 500 Euro. (mz)

