Willy Astor: „Ich habe mich ausgetobt“

Plus Willy Astor ist der wortgewaltigste Kabarettist Deutschlands. Am Freitag tritt er im Kurhaus auf. Ein Gespräch über frühe Einflüsse, nachdenkliche Töne und Sprachlosigkeit.

Herr Astor, es ist noch früh am Morgen und Sie wirken fit – das widerspricht dem Image, das viele von Künstlern haben.

Willy Astor: Stimmt, da passe ich nicht rein. Ich bin ein „Early Bird“ (engl. für „früher Vogel“) und erledige mein Zeug lieber in der Früh, sonst staut sich alles auf. Am Nachmittag ist meine Energie nicht mehr so gut.

Woher kommt dieser atypische Rhythmus?

Astor: Wissen’S, ich habe früher ja auch einen anständigen Beruf ausgeübt, ab 1976 als Werkzeugmacher bei BMW. Da musste ich um sieben Uhr am Schraubstock stehen, das bleibt in der inneren Uhr. Ich kann gar nicht mehr ausschlafen, dafür ist mir die Zeit zu schade.

Was sonst prägt Sie aus dieser Zeit?

Astor: Letzten Endes mache ich heute nichts anderes – bloß mit Worten. Ich schleife an Gedichten und Formulierungen, bis ein Werkstück dabei rauskommt. Da kommt eine Schleife rum und vor Publikum mache ich die Schleife runter. Dann schaue ich, ob diese Erfindung dem Publikum gefällt.

Was, wenn nicht?

Astor: Dann war es nicht gut genug. Das Publikum hat immer recht. Man muss sich an den wirklich guten Nummern messen lassen. Das wird mit den Jahren aber nicht leichter, klar. Wenn das Publikum mittelmäßig ist, bin ich mittelmäßig. Dann muss ich die Leute packen und psychologischer arbeiten, vielleicht auch mal ein Stück austauschen.

Immerhin verzichten Sie im Vergleich zu vielen anderen Kabarettisten auf Ghostwriter.

Astor: Und ich glaube auch, die Leute merken, dass das alles aus meinem Hirn kommt, dass wirklich ich diese Sachen zusammenspinne. Wenn dann dabei ein Klassiker rauskommt wie beim „Kräuterlied“ oder „Abraham und Betraham“ – umso besser. Aber auch so bin ich mit meinem jetzigen Programm sehr zufrieden. Ich habe mich im Schabernack ausgetobt.

Trotz all des Schabernacks beenden Sie Ihre Auftritte immer mit einer nachdenklichen Nummer. Warum?

Astor: Das ist einfach viel spannender. Wenn ich mit einer Pointe aufhöre, haben sie die Leute an der Garderobe schon wieder vergessen. Ich komme aus einer Generation, in der Liedermacherei noch einen hohen Stellenwert hatte. Das soll nicht ins Melancholische abdriften, aber doch zum Nachdenken anregen. Schenkelklopfer produziere ich eh die ganze Zeit, aber durch den Abschluss wechselt der Abend seine Farbe. Das hinterlässt eine Tiefe, die die Leute erfüllt – mehr jedenfalls, als wenn ich noch mal den Hallodri mache.

Trotzdem bleibt Ihr Kerngeschäft das Wortspiel.

Astor: Das war damals natürlich meine Lebensversicherung, wie ein Sechser im Lotto. Lange wusste ich nicht, dass ich das in mir trage. Dann fing ich aber damit an, Worte auseinanderzusägen und zusammenzukleben. Dadurch entstand etwas, was die Leute verblüfft und sie hinters Licht geführt hat. Diese paar Millisekunden vor dem ‚Aha’ und dem ‚Oho’ – das ist der Reiz des Wortspiels.

Da verschlägt es selbst Willy Astor die Sprache

Woher kommt diese scheinbar grenzenlose Kreativität?

Astor: Meistens sind es Alltagssituationen, aber auch Geschichten meiner Kinder. Ein Beispiel: Mein Sohn hat eine „Laschentampe“ gesucht. Ich habe überlegt, was er damit meint und bin über diese Buchstaben-Verdreherei auf eine Geschichte gekommen, die der Knaller ist. Ich lebe von der Hand in den Mund, von Inspiration, davon, dass die Antennen ausgefahren sind und mir etwas schicken.

Das klingt auch nach Druck, ständig kreativ sein zu müssen.

Astor: Natürlich kann das auch zum Fluch werden. Aber ich bin heilfroh, dass ich diesen freien Beruf habe, auftreten und Kinder-CDs machen kann. Einen Chef, der mich ärgert, hatte ich schon bei BMW. Den Vergleich habe ich. Ich war nicht immer ein freiwilliger Komiker. (lacht)

Was verschlägt Ihnen die Sprache?

Astor: (überlegt lange) Einerseits, wie wunderbar meine Kinder sind und wie schön es ist, einen Tag zu beginnen. Andererseits, wie grausam diese Welt ist und wie präsent Hass und Gewalt in der Gesellschaft sind.

Was meinen Sie damit konkret?

Astor: Ich möchte nicht zu den ewigen Nörglern gehören, aber ich habe schon das Gefühl, dass es immer mehr Deppen gibt. Vielleicht liegt es an persönlicher Unzufriedenheit, vielleicht an der Digitalisierung der ganzen Welt, dass man sich fast nicht mehr mit den Leuten unterhalten muss.

Am Freitag, 10. Januar, treten Sie mit Ihrem Programm „Jäger des verlorenen Satzes“ in Bad Wörishofen auf. Was verbinden Sie mit der Stadt?

Astor: Das ist meine absolute Lieblingsstadt in ganz Deutschland, was haben wir nicht als Kinder schon über Bad Wörishofen gesprochen. Nein Schmarrn, es ist mir eigentlich egal, wo ich spiele. Das Allgäu ist aber eine Region, mit der es der liebe Gott gut gemeint hat. Die Natur ist wunderschön und die Leute haben einen derartig unverwechselbaren Dialekt, das klingt so ein bisschen nach den Bergen und nach tiefer Verwurzelung mit der Natur. Und ich weiß, dass Bad Wörishofen eine Kurstadt ist. Immerhin.

Interview: Max Kramer