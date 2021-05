Windböe erfasst E-Bike: 83-Jähriger bei Schlingen schwer verletzt

Ein Radfahrer stürzt bei starkem Wind in Schlingen. Er schafft es noch, zu einem nahen Bauernhof. Ein Rettungshubschrauber bringt den Schwerverletzten in eine Klinik.

Der starke Wind hat am Dienstagmittag zu einem schweren Unfall in Schlingen geführt. Nach Angaben der Polizei war ein 83-jähriger Ostallgäuer mit seinem E-Bike ohne Helm unterwegs. Kurz vor Schlingen, in der Nähe des Eldernweg, habe eine Windböe das Rad erfasst. Der 83-Jährige habe die Kontrolle über sein E-Bike verloren und sei gestürzt.

Dabei zog sich der Mann schwerste Kopfverletzungen zu. Der Verletzte habe es noch geschafft, zu Fuß zu einem nahe gelegenen Bauernhof zu gelangen und dort Hilfe zu suchen. Nach einer medizinischen Erstversorgung wurde der 83-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. (m.he)