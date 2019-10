vor 51 Min.

Windhundverfahren um Freibad-Zuschüsse

Der Türkheimer Marktrat hat die Sanierung des Freibads auf den Weg gebracht. Was geplant ist.

Von Wilhelm Unfried

Die Regierung hat im Juli dieses Jahres ein Förderprogramm zur Sanierung von kommunalen Schwimmbädern in Bayern in Höhe von 120 Millionen Euro in sechs Jahren aufgelegt.

Dies ist einmal eine gute Nachricht, welche die beiden Kämmerer Klaus Dieter Hiemer und Christian Schöffel dem Marktrat überbrachten.

Die schlechte Nachricht: Das Geld wird nicht für alle Vorhaben reichen, Man rechne mit einem Bedarf von 480 Millionen, so der Bürgermeister. Getreu dem Motto der „frühe Vogel fängt den Wurm“ will sich die Marktgemeinde nun sofort in das Programm einklinken und der Marktrat brachte in einem Beschluss einen ganzen Maßnahmenkatalog auf den Weg.

Was auf der Türkheimer Wunschliste ganz oben steht

Bürgermeister Christian Kähler erinnerte zu Beginn der Sitzung daran, dass man sich im Gremium schön öfters über diverse notwendige Sanierungsmaßnahmen im Freibad unterhalten habe.

Auf der Wunschliste ganz oben stünden Austausch und Erneuerung der Absorberanlage auf den Dächern des Kabinentraktes beziehungsweise des Technikgebäudes, die Erneuerung der Umwälzpumpen und der Steuerung sowie Sanierung des Kabinengebäudes und der Sanitärbereiche. Hierfür seien Gelder von 185.000 Euro eingeplant worden.

Dann informierte Bernd Haarer, technischer Vorstand der „Bürgerenergie“ über den Stand eines umweltfreundlichen Energiemanagements von Freibad und Eishalle. Nach Abwägung aller Möglichkeiten empfahl er einen Austausch der Absonderanlage.

Nachdem bekannt wurde, dass das Sanierungsprogramm der Regierung auf den Weg gebracht wird, habe sich, so Bürgermeister Christian Kähler, die Verwaltung mit der Regierung von Schwaben in Verbindung gesetzt. Man habe die Zusage bekommen, ins Förderprogramm aufgenommen zu werden. Die Kosten könnten bis zu 40 Prozent gefördert werden, die Realität dürfte aber, so Kähler, bei 25 Prozent liegen.

Mit Blick auf die Gemeindefinanzen schlug Christian Schöffel vor, zunächst einen Maßnahmekatalog anzumelden, der nach und nach realisiert werde. Man habe sechs Jahre Zeit. Die Verwaltung habe sich das Freibad angesehen, und schlage dem Marktrat folgendes Sanierungen vor:

Erneuerung der sanierungsbedürftigen Dachflächen und Austausch der Absorberanlage

Austausch der Mess- und Regeltechnik zur Einhaltung der Hygieneparameter

Austausch der Umwälzpumpen/Pumpenanlage

Sanierung der Toiletten- und Sanitärbereiche (inklusive Schaffung einer neuen barrierefreien Toilette/Dusche).

Mehr Duschen für die Badegäste, Schaffung einer Toilette/Dusche für das Personal.

Erweiterung der Lagermöglichkeit inklusive Sichtschutz für die Mülltonnen.

Erneuerung/Austausch der Schließfachanlage.

Erneuerung des Eingangs-/Ausgangsbereiches (Drehkreuz)

Mit diesen Kosten rechnet der Kämmerer

Schöffel bezifferte die Gesamtkosten hierfür auf einen Betrag von über 417.621 Euro. Man habe sich auch mit dem Zustand der Folienbekleidung an den Schwimmbecken beschäftigt, die 1996 angebracht wurden. Diese seien noch sehr gut. Auch wurde die Einrichtung von Kassenautomaten diskutiert, man habe davon Abstand genommen, denn diese seien zum Teil reparaturanfällig.

In der Aussprache sprach Roswitha Siegert (CSU) ihren Traum von einem Sprungturm an.

Da goss der Bürgermeister einen Wermutstropfen in den allgemeinen Freudenkelch, es würde nämlich keine Maßnahmen bezuschusst, die nur zur „Bespaßung“ dienen, lediglich für Maßnahmen zur Sanierung gebe es Zuschüsse.

Otto Rinninger (Freie Wähler) dankte der Verwaltung, dass sie schnell reagiert habe. Einstimmig verabschiedete der Türkheimer Marktrat dann das von der Verwaltung vorgelegte Konzept. Kähler versicherte, dass die Baumaßnahmen so erfolgen würden, dass der Badebetrieb nicht darunter zu leiden habe.