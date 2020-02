14:07 Uhr

Windstoß erfasst Kleinwagen auf A 96: Fahrerin schwer verletzt

Nach einem Unfall musste am Mittwochmorgen die Autobahn 96 in Richtung Lindau gesperrt werden. Eine Frau wurde verletzt.

Von Ulf Lippmann

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Mittwochmorgen eine Frau auf der Autobahn 96 zwischen den Anschlussstellen Stetten und Erkheim verletzt. Ihr Kleinwagen wurde offenbar von einer Windböe erfasst und kam dadurch ins Schleudern und berührte einen auf gleicher Höhe fahrenden Mercedes , der sie gerade überholte. Glücklicherweise wurde dieser Wagen nur leicht beschädigt und der 62-jährigen Fahrer brachte seinen Wagen zum Stehen.

Die Fiat-Fahrerin hatte weniger Glück: Durch eine eventuell zu stark ausgeführte Gegenlenkbewegung schaukelte sich ihr Wagen auf und überschlug sich auf der Fahrbahn, heißt es im Polizeibericht. Ihr Auto kam auf der rechten Fahrspur auf den Rädern wieder zum Stehen, der Unfall zog sich über eine Länge von etwa 100 Metern hin.

Die Mindelheimer Feuerwehr musste die Fahrerin aus dem Auto befreien

Die Frau wurde durch den Unfall in ihrem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Mindelheim aus dem Fahrzeug befreit werden, die mit etwa 20 Leuten ausgerückt war und auch die Unfallstelle absicherte. Die 55-jährige Fahrerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Zur Rettung und Bergung musste die Autobahn in Fahrtrichtung Lindau etwa 15 Minuten komplett gesperrt werden. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.

Auch bei diesem Unfall gab es Verkehrsteilnehmer, die die Rettungsgasse für sich beanspruchten. Ein Motorradfahrer nutzte die Rettungsgasse, um schnell weiter zu kommen. Polizeibeamte stoppten den Mann. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 400 Euro.

