04.03.2020

Winter? Nein, danke!

Die absolute Mehrheit will Frühling

So manchen hat es gefreut, dass von einer dicken, langanhaltenden Schneedecke bislang keine Spur war, andere wiederum vermissten die weiße Pracht schon sehr. Wir wollten deshalb von Ihnen wissen: Wünschen Sie sich noch einen „richtigen“ Winter?

Dass die Antwort so eindeutig war, hat auch uns überrascht. Von den 458 Menschen, die sich online an unserer Umfrage beteiligt haben, stimmten mehr als zwei Drittel (67,5 Prozent) für die Antwortmöglichkeit „Bloß nicht! Ich will Frühling.“

Nur 17,7 Prozent wünschten sich noch einen richtigen Winter, weil sie Schnee lieben. 68 MZ-Lesern (oder umgerechnet 14,8 Prozent) ist das Wetter eigenen Angaben zufolge „total egal“. Die Ergebnisse unserer Online-Umfrage sind nicht repräsentativ.

