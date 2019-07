vor 18 Min.

„Wir haben einfach Glück gehabt“

Ihre Goldene Hochzeit feierten Stana und Dragutin Kostic (Mitte) in ihrem Heim in Türkheim. Geschenke und gute Wünsche seitens der Gemeinde für das Ehepaar steuerte Bürgermeister Christian Kähler (links) bei. Die Enkelgeneration war durch Katharina und Benjamin Kostic (rechts) mit Urenkel Sascha vertreten.

Wie Stana und Dragutin Kostic aus Serbien in Türkheim eine neue Heimat gefunden haben

Von Sabine Schaa-Schilbach

Wenn man seit 50 Jahren verheiratet ist, hat man viel zusammen erlebt. Stana und Dragutin Kostic sind weit herumgekommen, vom Dorf in ihrem Geburtsland Serbien, das damals noch Jugoslawien hieß, über Österreich bis nach Rosenheim, Schwabmünchen und Augsburg. 1993 sind sie beruflich und privat in Türkheim angekommen – und geblieben.

„Unser Haus ist Deutschland“, sagt Dragutin Kostic. In seinem Haus in Türkheim haben drei Generationen der Familie ihr Heim gefunden. Und Stana und Dragutin Kostic können es nach einem arbeitsreichen Leben jetzt ruhiger angehen. Seit wenigen Jahren sind sie in Rente. Aber das bedeutet für beide nicht, dass sie die Füße hochlegen. Dragutin arbeitet immer noch in der Autofirma des Sohnes in Augsburg mit. Die Aufgaben seiner Frau sind während all der Jahre gleich geblieben: Sie versorgte und versorgt die Familie, die groß geworden ist: vier Kinder, elf Enkel, fünf Urenkel. Der gute Rat von der Oma wird von allen geschätzt.

Als das Ehepaar damals das eigene Haus in Serbien verkaufte, war es ein endgültiger Abschied von der Heimat. „Die Kinder wollten hier in Deutschland bleiben, in ihrem gewohnten Umfeld.“

Die Eltern akzeptierten das, obwohl, wie Dragutin zugibt, er und seine Frau in Serbien die beste Zeit gehabt hätten: „Wir waren Bauern und bekamen gutes Geld für gute Arbeit.“ Doch das war längst vorbei.

Ihre Entscheidung, ein neues Zuhause in Deutschland und Türkheim aufzubauen, haben sie nie bereut. Auch wenn das Familienoberhaupt Dragutin Kostic einige Entwicklungen in unserer heutigen Zeit sehr kritisch sieht, ist er voll des Lobes über das Leben hier: „Wir haben in Deutschland keine schlechten Erfahrungen gemacht. Wir haben Glück gehabt“, fasst er sein und Stanas Leben mit wenigen Worten zusammen: „Glück ist, wenn man eine große Familie hat, gerade jetzt im Alter.“

Themen Folgen