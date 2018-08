05:35 Uhr

„Wir leben im gelobten Land“

Unterallgäuer Bauern freuen sich über eine prächtige Ernte – im Gegensatz zu anderen Regionen.

Von Franz Kustermann

Im Gegensatz zu Nord- und Ostdeutschland hat das Unterallgäu bisher eine positive Erntebilanz aufzuweisen. Fehlendes Wasser macht sich mittlerweile aber auch hierzulande immer stärker bemerkbar: Vor allem auf den Wiesen wächst derzeit nichts.

Die subtropische Pflanze Mais war bereits im Juli einen ganzen Meter höher als normal: Laut Kreisobmann Martin Schorer vom Bayerischen Bauernverband ist in diesem Jahr in der Natur alles um zwei bis drei Wochen früher dran, mit besten Ernteaussichten bei nahezu allen Pflanzenarten. Weil es im April und Mai nicht so viel wie im vergangenen Jahr geregnet hatte, gab es laut dem Landwirtschaftsmeister erheblich weniger Probleme mit Pilzkrankheiten im Getreide: „Insgesamt ist heuer eine sehr gute Ernte zu erwarten.“ Bei einem heftigen Gewitter am 21. Juni seien punktuell zwar einige Maisschläge flachgelegt worden. Diese hätten sich aber weitgehend wieder aufgerichtet.

Warum Mais im Unterallgäu „konkurrenzlos“ ist

Die Bestände der „Durchwachsenen Silphie“ – vor drei Jahren erstmals an mehreren Stellen des Landkreises probeweise als Alternative zum Mais angebaut – haben nicht wesentlich zugenommen: Mais ist nach Schorers Ansicht „konkurrenzlos“. Von den Betreibern der Biogasanlagen würde immer häufiger auch Roggen als Zwischenfrucht angebaut und zeitig als sogenannte Ganzpflanzensilage genutzt. Sogar der erst danach angebaute Mais habe sich dank der hohen Niederschläge noch sehr gut entwickelt.

Laut dem Obmann wird die ohne jegliche Düngung auskommende Ackerbohne nicht mehr sehr oft angebaut: Heuer steht der anspruchslose Schmetterlingsblütler meist sehr schön, wenn am Rand rechtzeitig die Bohnenlaus bekämpft wurde. Da die Erträge der etwas bitter schmeckenden Eiweißpflanze nicht jedes Jahr auf einem hohen Niveau zu erwarten sind, setzen die Bauern oftmals lieber auf jung geschnittenes Gras. Zu Cobs verarbeitet sei es zudem leichter zu handhaben. Auch als Silage oder Heu konserviert ergab das Grünland hervorragende Erträge.

Beim Raps erwarten die Bauern im Unterallgäu keine Rekorde

Keine Rekorde erwartet der Kreisobmann heuer beim Raps, dessen Erträge hierzulande stets sehr unterschiedlich ausfallen. Mit Blick auf die gute Ernte-Situation im Unterallgäu sagt der stellvertretende Kreisobmann, Konstantin Wechsel: „Wir leben doch im gelobten Land.“

Er baut in Heimertingen als einer von nur noch fünf Landwirten im Landkreis Zuckerrüben an. Er erwartet heuer zwar einen sehr guten Ertrag, aber seit dem Wegfall der Kontingentierung stehe der Rübenzucker in Konkurrenz zum wesentlich billigeren Rohrzucker. Die Preise für die Rüben seien daher am Boden. Deshalb will Wechsel einen Teil seiner Rüben über eine Biogasanlage verwerten.

Christian Schütz aus Boos ist einer der wenigen Direktvermarkter im Landkreis: Im März unter Folie gelegte Frühkartoffeln konnte er bereits Anfang Juni mit „normalem Ertrag“ ernten. Keinerlei Probleme gab es bei den Spätkartoffeln, bei denen er bisher allerdings noch keinen Ernteversuch unternommen hat. Seit drei Jahren baut der Hühnerhalter auch eigene Sojabohnen an. Die hochwertigen Eiweißpflanzen stehen nach seinen Worten heuer einen Meter hoch, sind anspruchslos und versprechen eine gute Ernte.

