vor 18 Min.

Wir suchen die schönste Weihnachtsdeko der Region!

Überall im Unterallgäu dekorieren die Menschen ihre Häuser und Gärten. Wir sind auf der Suche nach der schönsten Weihnachtsdeko der Region - und Sie können mitmachen.

Von Melanie Lippl

Die Vorweihnachtszeit beginnt – und überall werden Häuser und Gärten dekoriert. Dabei sind diese Dekorationen so unterschiedlich wie die Menschen, die sich so über den Beginn der Weihnachtszeit freuen. Manche Arrangements sind ganz schlicht, andere wiederum sind aufwendig verziert. Manche sind bunt, andere einfarbig, manche klassisch, andere modern. Manche sind gekauft, andere sind selbstgemacht. Doch welche sieht am tollsten aus?

So können Sie und Ihre Adventsdeko mitmachen

Wir suchen in diesem Jahr die schönste Weihnachtsdeko der Region! Sie sind der Meinung, das ist Ihre? Dann machen Sie ein oder mehrere Fotos von Ihrer Adventsdeko und schicken Sie sie im JPG-Format (Mindestdateigröße 200 KB) per E-Mail mit dem Betreff „Adventsdeko“ an die Adresse redaktion@mindelheimer-zeitung.de - und zwar bis spätestens Mittwoch, 9. Dezember.

Nennen Sie uns Ihren Namen, eine Kontakt-Telefonnummer und verraten Sie uns, ob Sie die Deko selbstgemacht oder gekauft haben. Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen!

