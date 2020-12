17:00 Uhr

Wir suchen die schönsten Christbäume im Unterallgäu

In Zeiten von Corona ist der Brauch des Christbaumlobens schwierig. Die MZ hat sich deshalb eine virtuelle Version einfallen lassen.

So ein schöner Christbaum! Haben Sie dieses Lob heute schon vernommen? Oder vielleicht selbst schon ausgesprochen? Weihnachten, das ist für viele nicht nur die Zeit der Geschenke, sondern auch die Zeit fürs ausgiebige Christbaumloben mit Freunden und der Familie. Doch in Zeiten von Corona ist das natürlich nicht so möglich wie gewohnt. Deswegen haben wir uns ein virtuelles Christbaumloben für unsere Leserinnen und Leser ausgedacht.

Und das funktioniert so: Schicken Sie uns ein Bild von Ihrem wunderschön geschmückten Christbaum – ob traditionell mit Strohsternen und Kugeln, kunterbunt mit Selbstgebasteltem, ob mit Familienerbstücken an den Zweigen oder witzigen modernen Ornamenten, und zwar per E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de. Wir sind gespannt auf die schönen Christbäume aus der MZ-Region, die wir in einer Bildergalerie auf unserer Onlineseite veröffentlichen.

Aus Ihren Christbaum-Bildern entsteht eine Bildergalerie, in der der schönste aller Christbäume gekürt werden kann

Das Loben funktioniert dann so: Klicken Sie sich durch unsere Bildergalerie. Loben Sie tüchtig die Bäume unserer Leserinnen und Leser und prosten sie den Schmückern aus der Ferne zu. In unserer Bildergalerie können Sie zudem darüber abstimmen, welcher der schönen Christbäume denn nun der allerschönste ist.

Auf diese Weise rücken wir alle virtuell ein Stückchen zusammen, ohne einander in Gefahr zu bringen. Und wir freuen uns gemeinsam auf das nächste Jahr, in dem wir wieder gemeinsam die Christbäume unserer Familien und Freunde loben können – und auf bessere Zeiten anstoßen können. Dann hoffentlich nicht mehr virtuell, sondern ganz persönlich. (rjk)

Lesen Sie auch:

Weihnachtsdeko aufgestellt - und es werde Licht!

Themen folgen