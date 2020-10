vor 37 Min.

Wird das Unterallgäu heute zum Corona-Risikogebiet?

Plus Großes Bangen beim Gesundheitsamt Unterallgäu: Womöglich übertrifft das Unterallgäu noch heute die magische Grenze von 50 Corona-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner in sieben Tagen.

Von Johann Stoll

Die Lage ähnelt derzeit ein bisschen wie beim Kaninchen, das vor der Schlange sitzt: Wird das Unterallgäu die magische Marke von 50 Neuinfektionen mit dem Covid-19-Virus reißen, gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen? Falls ja, wäre der Landkreis Risikogebiet. Damit würden strengere Regeln in Kraft treten. Details werden für den frühen Nachmittag erwartet.

Gute Nachrichten vom Maristenkolleg Mindelheim

Aber er gibt auch schon Erfreuliches zu vermelden. Alle Schüler und Lehrkräfte des Maristenkollegs, die in der vergangenen Woche sicherheitshalber auf Corona hin getestet wurden, waren negativ. Während die Gymasiasten bereits wieder in den Präsenzunterricht durften, weil sie lediglich vorsorglich überprüft worden waren, muss eine fünfte Klasse der Realschule für 14 Tage in häusliche Quarantäne. Gezählt wird vom Zeitpunkt, an dem Kontakt zu einem positiv getesteten Menschen bestand.

Derzeit sind 69 Unterallgäuer laut Landratsamt nachgewiesen mit dem Coronavirus infiziert. Insgesamt wurden seit Mitte März 531 Unterallgäuer positiv getestet. 20 von ihnen sind leider verstorben, 442 gelten als genesen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt laut LGL bei 44,72 (Stand: 9. Oktober). Weil der Frühwarnwert von 35 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen umgerechnet auf 100.000 Einwohner überschritten wurde, gilt seit Samstag, 10. Oktober, diese Allgemeinverfügung:

Maximal 50 Personen dürfen in geschlossenen öffentlichen oder angemieteten Räumen zusammenkommen. Bei Feierlichkeiten sollten nicht mehr als 25 Menschen zusammenkommen.

Für alle weiterführenden und berufsbildenden Schulen gilt eine Maskenpflicht im Innen- und Außenbereich auch während des Unterrichts und der Pausen. Erlaubt sind keine klassenübergreifenden Kontakte. In allen Kindertageseinrichtungen im Unterallgäu ist das Personal verpflichtet, eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen. Diese Regeln gelten vorerst bis 16. Oktober.

Übers Wochenende war das Unterallgäu noch davon gekommen:

