Wird die Fußgängerzone vermehrt zur Fahrbahn?

Ratsmitglieder beklagen, dass sich vor allem Lieferanten nicht um Verbote scheren würden. Anlass war ein Bauvorhaben.

Von Markus Heinrich

Die Bad Wörishofer Fußgängerzone gehört den Fußgängern – sollte man meinen. Doch so einfach ist das nicht. Es gibt Ausnahmeregelungen für Anwohner und Zeiten, in denen Lieferanten einfahren dürfen. Schilder an den Zugängen zur Fußgängerzone zeigen dies an. Aber halten sich auch alle daran? Im Bauausschuss wurden Zweifel laut. „Ich beobachte eine starke Zunahme des Fahrzeugverkehrs in der Kneippstraße“, berichtete Marion Böhmer-Kistler (CSU). „Da wird munter gefahren und abgekürzt“, dies zu Zeiten, in denen dort etwa Lieferfahrzeuge nichts verloren haben. Das Thema kam zur Sprache, weil eine längst aufgegebene Arztpraxis in der Kneippstraße zum Mehrfamilienhaus samt Garagen umgebaut werden soll. Der Haken daran: Das Gebäude kann nur über die Fußgängerzone angefahren werden.

In einem neuen Fall gab es eine Lösung

Dieser Fall war allerdings schnell erledigt. Um die Belastung für die Fußgängerzone so gering wie möglich zu halten, beschränkte der Ausschuss den Ausbau auf maximal zwei Garagen und vier Stellplätze für die Bewohner. Sechs Wohnungen sollen entstehen, neun Parkplätze waren gewünscht. Doch das Verkehrsproblem beschäftigte die Ausschussmitglieder noch etwas länger. „Früher gab es noch einen Kontaktbeamten der Polizei“, sagte Böhmer-Kistler. Man müsse wieder genauer hinschauen, wer „da reinfährt“, forderte sie.

Die Polizei soll mehr kontrollieren, finden einige Redner

Dass auch Radfahrer munter die Fußgängerzone nutzen würden, berichtete Ilse Erhard (CSU). „Ich verstehe nicht, dass da nicht mehr kontrolliert wird, auch von der Polizei“, sagte Helmut Vater (SPD). Auch Thomas Vögele ist mit der Situation nicht zufrieden. „Die Polizei ist da nicht sichtbar“, sagte er. „Dabei nimmt das Ausmaße an, die nicht tragbar sind. Da muss wieder kontrolliert werden“, forderte er. Vor allem der Lieferverkehr sei ein Problem. Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer sagte, sie könne Böhmer-Kistlers Eindrücke nur bestätigen. Sie bat die Stadtverwaltung um Informationen darüber, wie viele Ausnahmegenehmigungen für das Fahren in der Fußgängerzone es mittlerweile gibt. „Hier muss mehr kontrolliert werden“, forderte auch sie. Über das Problem berichtete auch CSU-Fraktionssprecher und Zweiter Bürgermeister Stefan Welzel (CSU). „Ich halte die Verkehrszunahme für bedenklich; man erlebt es selber und hört es von Dritten“, sagte er.

