Wirtschaft: Kurzarbeit stabilisiert den Arbeitsmarkt im Allgäu

Plus Nach Rekordwerten im Frühjahr sinkt die Zahl der Kurzarbeiter im Allgäu wieder.

Zu Beginn der Coronavirus-Pandemie haben Unternehmen in den Monaten März bis August Kurzarbeit aus konjunkturellen Gründen in einem bis dato nicht gekannten Umfang angezeigt. Nach dem Höhepunkt im April mit mehr als 6600 Anzeigen, verbunden mit einer Maximalzahl von knapp 82.000 betroffenen Mitarbeitern, gingen in den folgenden Monaten bereits deutlich weniger neue Anzeigen auf Kurzarbeit bei den Agenturen für Arbeit im Allgäu ein. Im August waren es noch 124 neue Anzeigen für höchstens 2430 bisher noch nicht von Kurzarbeit betroffene Mitarbeiter.

Die angegebenen Anzeigen haben Betriebe im jeweiligen Monat neu mitgeteilt. Dabei gilt es zu berücksichtigen, dass eine Anzeige nicht monatlich neu gestellt werden muss, sondern entsprechend der betrieblichen Erfordernisse für längstens zwölf Monate wirkt.

Da Betriebe mehrere Monate Zeit haben um ihre Abrechnungen einzureichen, liegen statistische Ergebnisse über die tatsächlich realisierte Kurzarbeit als Hochrechnung bis April dieses Jahres vor.

Deutlicher Rückgang der Anzahl der Beschäftigten in Kurzarbeit im Allgäu

Während in den neu gestellten Anzeigen auf Kurzarbeit für die Monate März und April insgesamt als Obergrenze mehr als 96.000 Beschäftigte angegeben waren, haben Betriebe im Monat März für gut 21.300 Mitarbeiter und im April für 59.500 Beschäftigte tatsächlich Kurzarbeitergeld in Anspruch genommen. In den Folgemonaten kehrten Betriebe zumindest in Teilen wieder zu einer verstärkten Beschäftigung zurück, so dass die Zahl der Betroffenen bzw. der Umfang der Kurzarbeit weiter zurückgehen dürfte. Für die Abrechnung von Kurzarbeit ist zu beachten, dass ein Arbeitsausfall nur berücksichtigt werden darf, wenn er aus betriebsbedingten Gründen erfolgt. Sofern beispielsweise bei Beschäftigten die Kinderbetreuung nicht sichergestellt ist und es dadurch zum Arbeitsausfall kommt, ist hierfür keine Zahlung von Kurzarbeitergeld möglich. Beschäftigte haben in einem derartigen Fall in der Regel zunächst einen Anspruch auf Lohnfortzahlung von Seiten des Arbeitgebers, sofern die Kinderbetreuung aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr anders sichergestellt werden kann (z. B. Schließung von Kita oder Schule). Der Arbeitgeber kann dann aber nach dem Infektionsschutzgesetz einen Antrag auf Entschädigung beziehungsweise Erstattung bei der zuständigen Landesbehörde stellen.

Sofern Kindertagesstätten oder Schulen regulär (nicht wegen der Corona-Pandemie) während der Ferien für einen bestimmten Zeitraum geschlossen haben und Eltern deshalb zuhause bleiben, ist auch in diesen Fällen keine Abrechnung der Ausfallzeit über Kurzarbeitergeld zulässig, da die Eltern hierfür Urlaub nehmen müssen. (mz)

