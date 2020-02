vor 25 Min.

Witz und Fantasie beim Hofball der Budelonia

Die Budelonia aus Stockheim zündet in Wiedergeltingen ein närrisches Feuerwerk.

Von Daniela Polzer

Bequem im Bademantel, in Schlaghose oder im klassischen Clownskostüm – beim Hofball der Budelonia Stockheim in Wiedergeltingen waren die unterschiedlichsten Kostüme zu entdecken. Neben Gruppenkostümen aus Schlumpfhausen haben sich auch Vampirfreundinnen, Farmer und Arielle sehen lassen. Die Gäste des Hofballes haben ihre Kreativität mit ihren Kostümen eindeutig unter Beweis gestellt.

Nicht nur die Besucher, sondern auch die Tänzerinnen und Tänzer der Budelonia zeigten, dass sie viel Mühe in ihren Auftritt gesteckt haben. „Im Juli haben wir schon mit dem Training angefangen“, erzählt Jennifer Müller. Zusammen mit Florian Schnatterer, genannt „Schnatti“, geht sie dieses Jahr als Prinzenpaar durch den Fasching. Um auch wirklich für die Verpflichtungen einer Prinzessin fit zu sein, habe sie sogar das Skifahren diesen Winter vorsichtshalber weggelassen, sagt die 27-Jährige. Auch Prinz „Schnatti“ musst sich bei seinem geliebten Fußball etwas einschränken. Trotzdem freuen sich die beiden sehr auf die weiteren Faschingsbälle, Umzüge und Feiern. „Es ist schon ein ganz anderer Fasching, wenn man nicht nur im Elferrat mittanzt“, meint Schnatterer. Man bekomme als Prinzenpaar wesentlich mehr Aufmerksamkeit, ergänzt Müller.

Natürlich ist auch der Rest der Garde gespannt auf die kommenden Auftritte. Schließlich gehen die Mädchen und Jungs wieder mit einem neuen Programm an den Start. Im Showtanz geht es in die Welt der Vögel und eine süße Geschichte um ein Vogelbaby, das seinen Platz in der Welt sucht. „Die Idee zur Showeinlage kam dieses Jahr von den Mädels und sie haben sich sogar selbst trainiert“, sagt Maria Schmid, Gardemarsch- und Showtanztrainerin bei der Budelonia. Das viele Training hat sich auf jeden Fall gelohnt. Nicht nur den Tänzerinnen und Tänzern, sondern auch den Gästen hat der Abend sichtlich Spaß gemacht.

