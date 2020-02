vor 23 Min.

Wo bisher Pflanzen wuchsen, soll der neue Lidl entstehen

Erdarbeiten wurden in den vergangenen Tagen auf dem Grundstück vorgenommen, auf dem der Discounter Lidl seinen neuen Markt bauen will.

Plus Bürger wundern sich über Arbeiten, denn es gibt noch keine Baugenehmigung. Der Grund für die Erdbewegungen ist aber ein anderer.

Erdarbeiten wurden in den vergangenen Tagen auf dem Grundstück vorgenommen, auf dem der Discounter Lidl seinen neuen Markt bauen will. So mancher Türkheimer wunderte sich da, schließlich liegt bislang noch keine Baugenehmigung vor, die Planunterlagen liegen derzeit im Rathaus aus und ehe nicht alle Einsprüche und Fragen abgearbeitet sind, kann der Gemeinderat auch keine Genehmigung erteilen.

Mehr zum Lidl-Neubau lesen Sie hier: Lidl-Neubau löst nicht nur Begeisterung aus Bauamtsleiter Lothar Rogg sagte, mit den Bauarbeiten für den neuen Markt könne und dürfe noch nicht begonnen werden. Seines Wissens nach war das Grundstück an eine Gärtnerei verpachtet, deren Aufzucht nun umgesiedelt und das Ursprungsgelände wieder hergestellt worden sei. Wie berichtet, will Lidl nur einen Steinwurf vom bestehenden Supermarkt an der Wörishofer Straße im angrenzenden Gewerbegebiet an der Merowinger Straße einen neuen, größeren Lebensmittelmarkt bauen. Nach der Auslegung der Pläne hat dann wieder der Gemeinderat das Wort. Gleichzeitig mit der Gemeinde kann dann das Landratsamt im März den jetzt schon vorliegenden Bauantrag genehmigen. Der Konzern will noch in diesem Jahr eröffnen.

