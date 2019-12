vor 2 Min.

Wo der Weihnachtsmarkt in Mindelheim verlängert wird

Der Weihnachtsmarkt geht in Mindelheim in die Verlängerung.

Kulturfabrik und Heimatstrand lassen die Lichter nach dem Mindelheimer Weihnachtsmarkt erst später ausgehen. Was genau geplant ist.

Wenn am 15. Dezember am Mindelheimer Weihnachtsmarkt vor der Stadtpfarrkirche die Lichter ausgehen und der letzte Glühwein getrunken ist, stehen die Kulturfabrik und der Heimatstrand Mindelheim in den Startlöchern für ein XXL Weihnachtsmarktverlängerungswochenende vom 20. bis 23 Dezember. Denn dieses Jahr wird der Mindelheimer Weihnachtsmarkt extra lang.

Am 20. Dezember öffnet der Weihnachtsmarkt auf der Insel in und vor der Kulturfabrik mit einer stimmungsvollen Premiere: In vorweihnachtlicher Wohnzimmer-Atmosphäre kann man selbst gemachten Glühwein am knisternden Lagerfeuer trinken und Gutes vom Grill und aus dem Topf genießen. Zahlreiche Do it yourself-Künstler und Heimwerker verkaufen ihre selbst gemachten Mützen, Wollklamotten, handschriftlich vor Ort personalisierten Christbaumschmuck, Honig, Likör, Kalender, Bilder und vieles mehr in der weihnachtlich geschmückten Kulturfabrik. Dazu gibt es mal mehr, mal weniger weihnachtliche Musik von der Zither oder der Gitarre, Lesungen und Ausstellungen.

Kulturfabrik und Heimatstrand verlängern Weihnachtsmarkt Mindelheim

Der Weihnachtsmarkt auf der Insel geht bis zum 21. Dezember. Sowohl am Freitag, wie auch am Samstag werden nach dem Markt ab ca. 20.30 Uhr jeweils Live-Musiker auf der Bühne im Wohnzimmer der Kulturfabrik stehen: Skinny Phil & fat E. und die Santa Serenaders mit Kleister (Solo) am 20. Dezember und Das Kitsch (21. Dezember) stimmen ein besonderes Oh, du fröhliche an.

Der Eintritt zum Markt ist frei. Für die Konzerte fällt jeweils ein Unkostenbeitrag von sechs Euro an der Abendkasse an. Wer sein Ticket schon auf dem Weihnachtsmarkt zwischen 16 und 20 Uhr kauft, zahlt nur fünf Euro.

Und nach dem letzten Ton von „Das Kitsch“ heißt es schon: Morgen Kinder wird’s was geben! Denn dann übernimmt ab 22. Dezember der benachbarte Heimatstrand Mindelheim am alten Hockey-/Eislaufplatz an der Schwabenwiese die Versorgung mit vorweihnachtlicher Feststimmung.

Glühwein mit Blick auf die Mindelburg in Mindelheim

Hier kann man heißen Glühwein mit Blick auf die beleuchtete Mindelburg genießen. Dazu gibt es bis zum Montag, 23. Dezember, weihnachtliche Klänge von verschiedenen Live-Musikern.

Jeweils von 16 bis 22 Uhr stimmt der Adventsmarkt am Heimatstrand Mindelheim auf die bevorstehende Stille Nacht ein.

Was alles im Advent in Mindelheim geboten ist, lesen Sie hier:

So stimmungsvoll geht es im Advent in Mindelheim zu

Themen folgen