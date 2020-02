Wo die Stadt mehr Energie sparen könnte

Plus Die Verbrauchswerte der öffentliche Gebäude in Bad Wörishofen gehen zurück. Warum bei der Dreifachturnhalle noch mehr gehen könnte.

Mit ihrem „Energiedreisprung“ fährt die Stadt Bad Wörishofen bislang gute Ergebnisse ein. Energiedreisprung, das heißt: Energieeinsparung, dann die Steigerung der Energieeffizienz und schließlich die Nutzung erneuerbaren Energien. In Bad Wörishofen werden beispielsweise – je nach Kassenlage – pro Jahr 200 bis 250 alte Lampen durch energiesparende LEDs ersetzt. Diese Zahl nennt Michael Kolar, der technische Leiter der Stadtwerke Bad Wörishofen. Wenn diese Umstellung vollzogen ist, werde man 30 Prozent weniger Energie verbrauchen. Doch es gibt auch noch andere, wichtige Punkte.

Neubauten sorgen für einen Anstieg des Energieverbrauchs

Dass es im Energiebericht trotz aller Einsparbemühungen trotzdem zu Anstiegen kommt, ist auch mit dem Neubau von Gebäuden zu erklären. Nun steht beispielsweise fest, dass der stark gestiegene Verbrauch der Pfarrer-Kneipp-Grund- und Mittelschule zu einem guten Teil durch die neue Dreifachturnhalle verursacht wird. Deren Anteil am Wärmeverbrauch etwa bezifferte Kolar nun mit etwa 17 Prozent.

Im Stadtrat mahnte Thomas Vögele (FW) einen noch sorgsameren Umgang mit den Ressourcen an. „Zuletzt brannte dauern das Licht“, berichtete Vögele über die Turnhallen. Den Judoraum nannte er als Beispiel und andere Gebäudeteile. „Gibt es da keinen Schalter, der irgendwann automatisch das Licht ausmacht?“, wollte Vögele wissen. Dass es diesen gibt, berichtete Stadtbaumeister Roland Klier. Man werde nachsehen, warum das Licht trotzdem brannte. Auch SPD-Fraktionssprecher Stefan Ibel sieht weiteres Einsparpotenzial bei der Dreifachturnhalle. „Die Umkleiden in der Halle sind komplett überheizt“, kritisierte er. Das müsse man besser regeln. Zudem sei das Türschließsystem „ständig defekt“, berichtete er im Rat. „Das System ist Mist“, stellte Ibel zudem fest. Die Nutzer würden die Eingangstüren deshalb oft mit großer Kraft aufreißen, so weit, dass die Türen offenbleiben. „Da heizen wir zum Fenster raus“, stellte Ibel fest. Er werde dies prüfen lassen, kündigte Klier an.

Im Bad Wörishofer Freibad soll sich etwas tun

Besserung vermeldete Michael Kolar in Sachen Freibad, wo es zuletzt arge Probleme mit Wasserverlusten gegeben hatte (Mehr dazu hier: Kosten steigen massiv: Kalte Dusche für die Freibadplaner). Man habe nun eine deutliche Einsparung erzielt. Als Grund dafür nannte Kolar vor allem den Austausch der Umwälzpumpe. Auf diese Weise seien die Verbrauchswerte bei Strom und Wasser stark gesunken. Auch im Kurhaus gehe der Wasserverbrauch zurück.

Einen merklichen Ausschlag nach oben gab es zuletzt dafür im Kindergarten St. Anna. Ursächlich dafür sei ein Defekt an der dortigen Kneipp-Anlage für die Kinder gewesen, berichtete Kolar.

Lob für die Entwicklung der Verbrauchswerte gab es von Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer. „Wir haben abnehmende Kurven, obwohl die Stadt wächst, das ist prima“, sagte sie. „Der Energiebericht hat Folgen“, stellte sie fest. Aber auch Hofer fand noch Einsparpotenzial. Der Wasserverbrauch in Rathaus und Schule werde mit defekten Toiletten begründet, sagte sie und stellte die Frage in den Raum, wie lange denn diese Defekte unentdeckt blieben oder nicht behoben würden. Hofer stellte außerdem die Frage, ob man die städtischen Brunnen nicht von der Trinkwasserversorgung entkoppeln und anderweitig mit Wasser speisen könnte. Dazu sagte Stadtbaumeister Klier, man habe das bereits getan, wo es möglich war.

In allen Bereichen der Stadt Bad Wörishofen sinkt der Energieverbrauch

Aus den Grafiken Kolars geht hervor, dass die Stadt Bad Wörishofen seit 2010 in allen relevanten Bereichen sinkende Verbräuche verzeichnet, von Erdgas über Öl und Wasser bis zum Strom. Bei der Straßenbeleuchtung, die einst über 800.000 Kilowattstunden Strom pro Jahr schluckte, liegt die Stadt nun bei knapp über 600.000 Kilowattstunden. Zum Vergleich: Mit einer Kilowattstunde könnte man etwa eine Stunde lang Staub saugen – oder bei anderer Interessenlage etwa acht Stunden lang an der Konsole zocken. Großen Wert hat für die Energiebilanz der Kneippstadt auch das Wasserkraftwerk der Stadtwerke an der Wertach. Mehr als 6000 Tonnen CO2 wurden durch diese Form der Energiegewinnung im vergangenen Jahr vermieden, berichtet Michael Kolar. Einen merklichen Knick gab es 2018. Das lag daran, dass die Wertach in diesem Jahr auffällig wenig Wasser führte, wie Kolar zur Begründung sagt.