Wo kann der Landkreis Unterallgäu 52.000 Euro einsparen?

In Mindelheim beraten die Mitglieder des Kreistages am kommenden Montag über den Kreishaushalt 2021. Im Vorfeld wurde bereits in verschiedenen Ausschüssen im Landratsamt über das Zahlenwerk diskutiert.

Plus Weil die meisten Kreisräte den Kreisumlage-Hebesatz nicht anheben wollen, ist der Unterallgäuer Haushaltsplan nicht mehr ausgeglichen. Deshalb gibt es mehrere Spar-Vorschläge.

Von Sandra Baumberger

Kurz bevor der Kreistag den diesjährigen Haushaltsplan des Landkreises verabschiedet, tauchte in der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses eine alte Bekannte auf: Die Diskussion über die Höhe der Kreisumlage. Die 52 Unterallgäuer Gemeinden zahlen sie dem Landkreis, für den sie seine größte Einnahmequelle darstellt. Kreiskämmerer Sebastian Seefried hatte empfohlen, den Hebesatz analog zur ebenfalls steigenden Bezirksumlage von 44,4 um 0,5 Punkte auf 44,9 anzuheben. In den Gesprächen mit den Fraktionen hatte sich aber bereits abgezeichnet, dass sie unter dieser Voraussetzung dem Entwurf mehrheitlich nicht zustimmen würden. Weil dadurch der Haushalt nicht mehr ausgeglichen ist, war damit die Suche nach Einsparmöglichkeiten eröffnet.

Wie Kämmerer Seefried erläuterte, der nach einem positiven Corona-Selbsttest der Sitzung per Video-Telefonie zugeschaltet war, entsprechen die bislang im Haushalt eingeplanten zusätzlichen 0,5 Prozentpunkte Kreisumlage rund 960.500 Euro. Aus Sicht derer, die die Erhöhung ablehnen, kann der Landkreis darauf aber verzichten, weil er an anderer Stelle weniger Geld ausgeben muss, als zu Beginn der Vorberatungen erwartet: Der Zweckverband der Realschule Babenhausen hat die benötigte Investitionsumlage von zunächst 951.000 Euro auf jetzt 136.000 Euro gesenkt. Im Haushaltsplan des Landkreises führte das zusammen mit weiteren Weniger-Ausgaben und Mehr-Einnahmen zu einem Plus von 908.200 Euro.

Die Kreisverwaltung hätte das Geld gerne in die Um- und Anbauten der Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren investiert

Die Verwaltung hätte für dieses Geld allerdings auch schon eine neue Verwendung gehabt: Weil die Gesamtkosten für die Um- und Anbauten an den Kliniken in Mindelheim und Ottobeuren von zunächst geschätzten 49 Millionen Euro drei Jahre später auf 84,9 Millionen Euro geklettert sind, klafft im Zahlungsprogramm des Landkreises schon jetzt eine Lücke von 6,8 Millionen Euro. Und die hätte Seefried mit dem unerwarteten Plus gerne ein wenig verkleinert.

Die Mehrheit der Kreisräte möchte das Geld aber dazu nutzen, die Gemeinden zu entlasten, indem der Kreisumlage-Hebesatz eben nicht angehoben wird. Ob sie dieser Entlastung bedürfen, ist eine Frage der Sichtweise: Während Kämmerer Seefried darauf verweist, dass die Steuereinnahmen der Gemeinden 2020 dank einer Gebewerbesteuerkompensation von Bund und Freistaat trotz Corona im Vergleich zum Vorjahr um 3,4 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen sind, machen die Gemeinden den eigenen Investitionsbedarf geltend.

In der Sitzung des Kreisausschusses ging es nun darum, wie der Haushalt ausgeglichen werden kann, wenn der Hebesatz der Kreisumlage bei 44,4 Prozentpunkten bleibt. Denn wenn man die eingeplanten 960.500 Euro mit dem Plus von 908.200 Euro verrechnet, fehlen 52.300 Euro. Die haben bei einem Haushaltsvolumen von rund 22 Millionen Euro zwar eher symbolischen Charakter und seien als Planungsunschärfe im Normalfall ohnehin in dem Etatentwurf enthalten, wie Landrat Alex Eder einräumte. Trotzdem wäre es ihm und dem Kämmerer wichtig gewesen, eine konkrete Position zu benennen, an der gespart werden soll.

Laut Landrat Alex Eder kann der Landkreis nur bei den freiwilligen Ausgaben sparen

Der Fraktionsvorsitzende der CSU, Andreas Tschugg, hatte den Fehlbetrag bei den Personalkosten ausfindig gemacht. Dort war, wie Seefried bestätigte, bei den Beiträgen zur Versorgungskasse versehentlich ein zu hoher Betrag eingeplant worden. „Das ist zwar keine wirkliche Einsparung, tut aber niemandem weh“, so Tschugg. Seefried gab allerdings zu bedenken, dass dafür an anderer Stelle etwas zu niedrige Kosten angesetzt worden waren, wodurch die Gesamtschätzung wieder stimme. Außerdem sei bei den Personalkosten in den vergangenen beiden Jahren deutlich zu scharf geplant worden, sodass hier nachträglich überplanmäßige Ausgaben genehmigt werden mussten.

Auch der Vorschlag von Robert Sturm (CSU), das Geld beim Erwerb naturschutzfachlich wertvoller Grundstücke und der EDV-Ausstattung des Landratsamtes einzusparen, konnte nicht punkten: „Das sind ja Dinge, die wir dann ein paar Jahre später bezahlen“, sagte Landrat Eder. Realistisch betrachtet könne der Landkreis nur bei den freiwilligen Leistungen wirklich sparen. „Das sind aber die Bereiche, wo’s uns am meisten wehtut.“ Auch Seefried empfahl, das Geld lieber anderswo zu suchen: Denn bei den geplanten Ausgaben für die EDV gehe es um das Herz der Servertechnik und auch bei den Grundstücken für den Natur- und Landschaftsschutz betrage der tatsächliche Spielraum maximal 40.000 Euro.

SPD und ÖDP hätte die Kreisumlage gerne angehoben, Teile der Freien Wähler zumindest ein bisschen

Roland Ahne (SPD) und Rosina Rottmann-Börner (ödp/Bürger für die Umwelt) sprachen sich dagegen dafür aus, die Kreisumlage wie vorgeschlagen zu erhöhen. „Wir sind dagegen, Aufgaben und Schulden auf später zu verschieben“, sagte Rottmann-Börner. Damit würde nur der nächste Kreishaushalt belastet – und das in einer Zeit, in der die finanzielle Lage der Kommunen alles andere als schlecht sei. Die Freien Wähler waren unterschiedlicher Meinung: Während der Fraktionsvorsitzende Reinhold Bäßler für eine Beibehaltung des Hebesatzes plädierte, wären Christa Bail und Landrat Eder gerne dem Kompromiss-Vorschlag der Verwaltung gefolgt, ihn zumindest um 0,1 Prozentpunkte anzuheben. Das würde 192.100 Euro in die Landkreis-Kasse bringen. Wolfgang Reitinger (AfD) wiederum hätte den Rotstift gerne beim Bezirk angesetzt, an den mehr als die Hälfte der Unterallgäuer Kreisumlage fließt.

Letztlich empfahlen die Kreisräte dem Kreistag mehrheitlich, den Hebesatz bei 44,4 zu belassen und den Haushaltsplan am kommenden Montag in der vorgelegten Fassung zu beschließen.

