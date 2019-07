10:05 Uhr

Wochenmarkt: Händler erteilen Fußgängerzone eine Absage

Der von der Stadtverwaltung Bad Wörishofen geplante Standortwechsel zur Probe scheitert am Widerstand von Anbietern und Kunden.

Von Helmut Bader

Der Wochenmarkt auf dem Kroneparkplatz steht wieder einmal im Mittelpunkt – besser gesagt: sein Standort. Einmal war der Klosterhof im Gespräch, wohin der Markt schon einmal als Ausweichquartier verlegt worden war. Dann waren es wieder andere Vorschläge, etwa die Bahnhofstraße. Kurbetrieb und Ordnungsamt brachten nun den Denkmalplatz und die Kneippstraße als neuen möglichen Standort für den Markt ins Gespräch. Anlass dafür war, wie Kurdirektorin Petra Nocker erläutert, der Wunsch aus verschiedenen Gremien wie den Einzelhändlern, den Gastronomen oder der Hoteliers, mehr Leben in die Innenstadt zu bringen. Diese Belebung ist auch für Petra Nocker ein dauerhaftes Anliegen, zumal das Schließen von Geschäften keine gute Außenwirkung darstellt, wie sie betont.

Diesmal nun sollte der Markt bereits zum 12. Juli probeweise für vier Wochen in das Stadtzentrum verlegt werden. Grund für den Zeitpunkt war, dass durch das gerade erst gefeierte Stadtfest bereits vorhandene Anschlüsse und andere Vorbereitungsmaßnahmen hätten mitbenützt werden können.

Außerdem bot die Stadt an, für die Probephase den Anbietern die Gebühren zu erlassen und den Besuchern die Parkhäuser der Umgebung kostenfrei zur Verfügung zu stellen. Dem allen steht aber die eindeutige Meinung der Händler und auch der Besucher entgegen. „Wir wollen das auf gar keinen Fall“, sagt zum Beispiel Konrad Liedel vom Stand mit dem Biomarktgemüse. „Ich halte den Standort für ideal, die Leute sind ihn gewöhnt und mögen ihn, weil sie ihn direkt anfahren können. Wir Aussteller sind hier zufrieden und wollen keinen Wechsel.“ Dazu ergänzt er noch die Vorstellung, was die Leute wohl sagen würden, wenn es in der Früh um 6 Uhr es auf der Kneippstraße damit losginge. Der Verkehr ist auch ein Thema am aktuellen Standort. Zwischenzeitlich wurde mit Parkbeschränkungen versucht, eine Besserung zu erreichen, weil viele Marktbesucher am Straßenrand vor dem Kroneparkplatz parken und nicht das gegenüber liegende Parkhaus nutzen. Dass die Anlieger nicht begeistert sind, wenn vor ihren Einfahrten geparkt wird und wenn um sechs Uhr in der Früh die ersten Anbieter eintreffen und aufbauen, ist ebenfalls längst bekannt.

Außerdem würden etliche Händler am Nachmittag noch woanders anbieten, berichtet Liedel. „Wie soll das dann gehen?“

Kurdirektorin macht sich vor Ort ein Bild von der Stimmung

Der Gewürzestand Weber kommt aus Erkheim und seine Vertreterin sagt kategorisch: „Ich würde dann nicht mehr mitmachen und habe heute auch noch keine positive Rückmeldung seitens der Kundschaft gehört.“ Ähnlich klingt Alexandra Singer von der Bäckerei Schütz: „Das kommt bei den Leuten nicht an, zumal unsere Kunden oft ältere Personen sind, die schwere Sachen nicht mehr tragen können.“ Erna Kothmair ist die Schwester von Anbieter Josef Kling aus Markt Rettenbach und lehnt einen Wechsel ebenfalls kategorisch ab: „Wir gehen da nicht hinunter und bleiben nächste Woche einfach hier“, so ihr Statement, „und außerdem sind es doch nicht die Kurgäste, die bei uns einkaufen würden.“

Ziemlich einhellig waren auch die Aussagen der Kunden. Maria Baur kommt aus Stockheim jede Woche auf dem Markt und deckt sich fast komplett hier ein: „Ich halte den Standort für ideal, weil man ihn mit Fahrrad und Auto gut anfahren kann. Das Angebot ist sehr gut und wir sind das jetzt einfach so gewohnt. Weil ich vom Markt überzeugt bin, würde ich wohl auch auf die Kneippstraße gehen, aber dann nur notgedrungen.“ Zunächst fast sprachlos ist Paula Hochwind, als sie von dem Plan hört: „Das geht auf gar keinen Fall. Der Wochenmarkt gehört einfach auf den Kroneparkplatz, denn der Platz ist doch ideal dafür“, so ihre Einschätzung.

Petra Nocker suchte beim Markt das Gespräch mit Anbietern und Kunden. Dabei gab sie auch zu bedenken, dass Wochenmärkte in anderen Kommunen eigentlich fast immer im Zentrum stattfinden und sie dort auch eine Bereicherung für die Innenstädte darstellten. Doch sie betonte auch gleich, dass gegen den Willen der Beteiligten nichts durchgesetzt werden solle. „Mir sind das Miteinander und der Konsens hier in der Stadt immer ganz wichtig und das gilt auch in diesem Fall.“ Im Nachgang dazu erklärte sie dann auch gleich, dass der Wochenmarkt sowohl an diesem Freitag und wohl auch in der Zukunft weiterhin auf dem Kroneparkplatz stattfinden wird.

Themen Folgen