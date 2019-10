vor 28 Min.

Wörishofens Kämmerin will Bürgermeisterin in Wolfertschwenden werden

Die Stadtkämmerin von Bad Wörishofen, Beate Ullrich, ist Kandidatin der CSU für Bürgermeisterwahl in Wolfertschwenden.

Von Markus Heinrich

Der Beschluss fiel einstimmig aus: Der CSU-Ortsverband Wolfertschwenden hat Beate Ullrich für die Bürgermeisterwahl in Wolfertschwenden nominiert. Ullrich ist bislang als Stadtkämmerin in Bad Wörishofen tätig. Die Kommunalwahl findet in Bayern am 15. März statt. Mehr dazu in Kürze.

