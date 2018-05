vor 49 Min.

Wörishofer Wölfe haben einen neuen Leitwolf

Die Hängepartie ist beendet. Das neue Trio kommt aus der Nachbarstadt

Von Helmut Bader

Wie inzwischen bei vielen anderen Vereinen auch, gestaltete sich die Vorstandssuche beim EV Bad Wörishofen nicht einfach. Nachdem sowohl Josef Schweinberger nach acht Jahren an der Spitze des EVW, als auch 2. Vorsitzende und Jugendleiterin Uta Kollmeder, sowie Schatzmeister Bernd Schweinberger ihren Rücktritt angekündigt hatten, musste die komplette Spitze neu besetzt werden. Mit Andreas Steiner, Marcus Schmidt und Wolfgang Mittner erklärte sich nun ein gleichberechtigtes Triumvirat aus Kaufbeuren bereit, die Führung zu übernehmen. Offiziell Vorsitzender ist Andreas Steiner, Marcus Schmidt sein Stellvertreter, während Wolfgang Mittner die Kasse führen wird. Schriftführer ist künftig Wolfgang Sontheimer, Beisitzer sind Thomas Paul und Thomas Eger, während Thomas Schurr und Uta Kollmeder als Kassenprüfer bestellt wurden.

Die Berichte der Jugend und der beiden Seniorenmannschaften über die abgelaufene Saison trug Bernd Tometschek vor. Er verwies beim Landesligateam auf das Erreichen der Verzahnungsrunde mit den unteren Bayernligisten, womit das angestrebte Saisonziel unter der Regie von Trainer Andreas Schweinberger und Mannschaftsführer Michael Oswald erreicht worden sei. Bei der Jugend konnten alle Altersklassen, zum Teil in Kooperation mit anderen Vereinen, an den Start gehen. Das beste Ergebnis lieferte dabei die Jugend, die die Saison mit dem Titel des Landesligameisters krönte. Trainiert wurde die Mannschaft von Stefan Drexel, Robert Linke und Torsten Oppitz.

Josef Schweinberger stellte danach die Altersstruktur der 331 Vereinsmitglieder vor, bei der der hohe Anteil der Jugendlichen und die erfreuliche Steigerung um rund 100 Mitglieder seit 2014 auffiel. Über den Förderverein, über den die meisten Werbemaßnahmen und auch die Flohmärkte liefen, berichtete Armin Egger. Schatzmeister Bernhard Schweinberger konnte bei einem Gesamtumsatz um die 100000 Euro auf einen Zugewinn und einen gesunden Kassenbestand verweisen.

Großen Raum bei der Versammlung nahm die Neufassung der Satzung ein. Diese war im Vorfeld mit Bernhard Pohl, dem früheren Vorsitzenden des ESV Kaufbeuren und Landtagsabgeordneten, vorbereitet worden. Dieser überbrachte zuerst die Grüße von Bürgermeister Paul Gruschka und gab bekannt, dass der Kneippstädter Stadtrat erfreulicherweise 112 000 Euro für Stadionverbesserungen genehmigt habe, womit eine gute Basis für den Eissport in der Stadt vorhanden sei. In die Satzung neu aufgenommen wurde beim Vereinsnamen der Zusatz „Wölfe“, während nach kurzer Diskussion beschlossen wurde, dass der Jugendleiter auch in Zukunft vom Vorstand bestimmt werden solle. Vorgeschlagen worden war, dass dieser aus dem Kreis der Trainer und Betreuer gewählt wird. So wurde die neue Satzung einstimmig genehmigt.

Weitestgehend einstimmig gingen auch die Neuwahlen, die Bernhard Pohl ebenfalls leitete, über die Bühne. Die vorgeschlagene Ernennung von Josef Schweinberger zum Ehrenmitglied kam der neuen Führung zu kurzfristig. Sie soll in entsprechendem Rahmen jedoch nachgeholt werden. Der neue Vorsitzende Andreas Steiner dankte ihm dennoch ausdrücklich für seine großen Verdienste.

Er selbst betonte für sich, dass er sich vor allem als Teamplayer verstehen wolle, dem die Verbindungen zu allen Bereichen des Vereines, aber auch zu den umliegenden Vereinen wichtig sei, damit der schöne Eishockey-Sport vor allem der Jugend weiter angeboten werden kann. Im Gespräch nach der Sitzung betonte der IT-Berater, dass es ihm wichtig sei, dass alle drei Vorstandsmitglieder gleichberechtigt an der Spitze stünden. Zum EV Bad Wörishofen sei er durch sein Kind gekommen, das hier vor Ort Eishockey spielt.