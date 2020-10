vor 32 Min.

Wörishofer sollen übrige Lebensmittel gratis erhalten

Franz Egger bei der erstmaligen Ausgabe des Angebotes „Verwenden statt verschwenden“ am Montagabend beim Pfarrzentrum von St. Ulrich.

Plus Lieber "verwenden statt verschwenden", finden die Organisatoren einer neuen Aktion in Bad Wörishofen gegen die Wegwerf-Mentalität.

Von Helmut Bader

Lieber „verwenden statt verschwenden“, das ist das Ziel einer neuen Aktion der Pfarrgemeinde St. Ulrich in Bad Wörishofen. Franz Egger, der auch für die Ortsgruppe des Bundes Naturschutz aktiv ist, wollte es nicht einfach hinnehmen, dass gut erhaltene Lebensmittel bei Geschäften am Abend einfach in den Müll wandern. Stattdessen werden sie nun gratis verteilt.

Egger suchte stattdessen eine Lösung. Er nahm die beiden OMV-Tankstellen in Bad Wörishofen mit ins Boot und dazu auch noch die Bäckerei Ried in der Gartenstadt von Bad Wörishofen.

Diese boten an, übrige gebliebene Backwaren und Süßigkeiten abends an Egger zu übergeben. Das geschieht künftig bereits früher, als ursprünglich geplant. Die Folge ist, dass nun Bürger und Gäste um 21 Uhr Übriggebliebenes abholen können, nicht, wie ursprünglich geplant um 21.45 Uhr.

Eine Rolle spielte zu Beginn die gewählte Verteilzeit in Bad Wörishofen

Das war beim Start der Aktion so, allerdings war das offenbar zu spät, denn die Resonanz hielt sich um diese Zeit in Grenzen, als Franz Egger mit den Waren auf „Kundschaft“ wartete.

„Verwenden statt verschwenden“ heißt es nun immer am Montag um 21 Uhr. Die Waren können beim Pfarrzentrum von St. Ulrich in der Gartenstadt abgeholt werden.

Gedacht sei das Angebot nicht nur für Menschen, bei denen das Geld ohnehin knapp ist, sondern auch als praktische Frühstückshilfe für den Folgetag, erläutert Egger. Nicht jeder müsse zudem persönlich vorbeikommen. Wer Mitbewohner oder Nachbarn gleich mitversorgen möchte, damit diese am Abend nicht mehr aus dem Haus müssen, könne dies ebenfalls tun, so Egger.

Das sagen Geschäftsleute aus Bad Wörishofen zu der Aktion

Gleich bereit, die Aktion zu unterstützen zeigten sich die Verantwortlichen der OMV-Tankstellen in Bad Wörishofen. Marktleiter Marcus Nerlinger sagt: „Ich finde es auf jeden Fall positiv, wenn man mit unseren Produkten etwas Gutes tun kann, anstatt sie entsorgen zu müssen.“ Dass viel weggeworfen wird, stört ihn auch. „Immerhin handelt es sich hier um wertvolle Lebensmittel“, sagt Nerlinger. „Wenn man dann auch noch bedenkt, dass woanders Hunger gelitten wird. Deshalb sind wir gerne bereit, Dinge aus unseren beiden Bistros auf diese Weise einer sinnvollen Verwendung zuzuführen.“

Ähnlich äußerte sich auch Anita Ried von der gleichnamigen Bäckerei, die das Geschäft in der Alpenstraße der Gartenstadt betreibt: „Wir sind stets dankbar, wenn Nahrungsmittel einer sinnvollen Verwendung zugeführt werden“, sagt Ried. „Deshalb arbeiten wir auch mit Tafeln schon zusammen, unterstützen aber gerne auch diese neue Aktion. Es ist aus meiner Sicht auf alle Fälle eine tolle Geschichte, und wenn wir damit etwas Gutes tun können, machen wir gerne mit.“

Nun sind Franz Egger und sein Helferteam gespannt, ob ihr Angebot am jeweiligen Montag auf fruchtbaren Boden fällt.

