vor 43 Min.

Wohin mit all den Schätzen?

Mindelheim ist reich an Kulturgütern. Jetzt gibt es ein neues Depot

Die Stadt Mindelheim ist bekanntermaßen reich an Kunstwerken und historischen Schätzen. Das ist Segen und Fluch zugleich. Allein 19 000 Objekte des Südschwäbischen Archäologiemuseums und die Gemäldesammlung der Museen mit rund 1000 Bildern lagern im Untergeschoss des Hochhauses im Mayenbad.

Weil das Gebäude im vorigen Jahr verkauft wurde, muss die Stadt all ihre Schätze bis Oktober 2019 aus dem Haus geräumt haben. Ein neues Depot musste also gefunden werden, was offenbar alles andere als leicht war, wie Bürgermeister Stephan Winter vor dem Jugend-, Kultur- und Sozialausschuss des Stadtrates anklingen ließ. Die neuen Räume müssen sicher, trocken und bezahlbar sein.

Inzwischen hat Kulturamtsleiter Christian Schedler allerdings eine gute Lösung gefunden, die all diese Kriterien erfüllt. Die Stadt kann das Dachgeschoss über dem Werkstattgebäude der Berufsschule als Ersatz nutzen. Das sei dank der partnerschaftlichen sehr guten Zusammenarbeit mit dem Landkreis möglich gewesen, sagte Winter.

Der rund 250 Quadratmeter große Raum liegt direkt neben dem Colleg. In einem Drittel lagern bereits Möbel der Mindelheimer Museen. Die restliche Fläche reiche gerade aus, um die Schätze aus dem Mayenbad unterzubringen. Dazu muss der neue Raum aber noch gedämmt werden. Die Regale und das Bildersystem werden vom Haus Mayenbadweg übernommen.

Eine Herausforderung wird der Umzug werden. Dazu will die Stadt ein auf empfindliches Kunstgut spezialisiertes Unternehmen beauftragen. Noch keine Lösung gibt es für die Kunstwerke, die der frühere Ehrenbürger Erwin Holzbaur der Stadt hinterlassen hat. Diese werden nach wie vor im ehemaligen Wohnhaus gelagert. Stadträtin Christel Lidel hatte nachgefragt. Die Schätze seien auch noch nicht katalogisiert. Bürgermeister Stephan Winter stellte aber eine baldige Lösung in Aussicht. Es sei aber noch zu früh, darüber in der Öffentlichkeit zu sprechen. (jsto)

