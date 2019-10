09:56 Uhr

Wohnanlage in der Innenstadt bereitet Kopfzerbrechen

Mehrere Bauprojekte sind in Bad Wörishofen geplant. Im Bauausschuss geht es zudem um den Bebauungsplan „Östlich der Breitenbergstraße“ und um die Lösung der Parkplatzfrage an der Schlingener Straße.

Von Wilhelm Unfried

Nicht leicht tat sich der Bauausschuss des Stadtrates von Bad Wörishofen mit einem Bauantrag in der Bürgermeister-Ledermann-Straße/Ecke Hochstraße. Dort soll eine Wohnanlage samt Tiefgarage entstehen. Der Bauherr hatte schon einmal versucht, die Räte davon zu überzeugen, dass das kompakte Gebäude an dieser Stelle gebaut werden kann.

Bernd Oberstaller vom Bauamt stellte das Bauvorhaben in der Bürgermeister-Ledermann-Straße 19 vor. Um das Gebäude mit einer Länge im Norden von 27 und im Süden von 30 Metern nicht zu gigantisch erscheinen zu lassen und um an die bestehende Bebauung anzugleichen, wird der Neubau in zwei Teile gegliedert. Vorgesehen sind acht Wohnungen, wobei im Erdgeschoss und ersten Stock jeweils drei Wohnungen entstehen und oben zwei Penthäuser.

Allerdings verwies Oberstaller darauf, dass die Grundfläche das Terrassengeschosses nicht größer als zwei Drittel des darunterliegenden Geschosses wird. Obwohl einige Festsetzungen nicht eingehalten werden können, sprach sich Oberstaller für das Bauvorhaben aus. Überschreitungen der Vollgeschosse sei in vergleichbaren Fällen im Stadtgebiet regelmäßig zugelassen worden, erinnerte er. Ausnahmen gäbe es auch in der unmittelbaren Nachbarschaft des Projekts.

Das sagen die Nachbarn der geplanten Wohnanlage in Bad Wörishofen

Die Eigentümer der angrenzenden Nachbarschaftsgrundstücke hätten ebenfalls ihre Zustimmung signalisiert. Allerdings sollte im Genehmigungsverfahren zur Verbesserung der Verkehrssicherheit festgehalten werden, dass im Einmündungsbereich von Ledermann-/Hochstraße keine Bepflanzungen zugelassen werden, die höher als einen Meter sind.

In der Diskussion lag den Räten dann doch die Massivität des Baues im Magen. Thomas Vögele (Freie Wähler) regte an, ob man nicht zwei kleinere Gebäude auf dem Gelände unterbringen könne. Dies wurde von Oberstaller verneint, denn bei zwei Baukörpern könnten gesetzliche und städtische Abstandsflächen nicht eingehalten werden.

Grünen-Fraktionssprecherin Doris Hofer (Grüne) freute sich, dass Wohnungen gebaut werden. Für sie war aber das Vorhaben dann doch zu massiv. Zweiter Bürgermeister und CSU-Fraktionssprecher Stefan Welzel sorgte sich um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich.

Unbehagen löste bei allen Räten die Situierung von drei Besucherparkplätzen aus, die nur schwer angefahren werden könnten. Die Ausschussmitglieder wollten aber nicht das gesamte Bauvorhaben stoppen. So nahmen sie am Ende in den Beschluss auf, dass die Verwaltung noch einmal mit dem Bauherren den Plan nach einer besseren Lösung durchforstet. Grundsätzlich gab der Ausschuss aber grünes Licht für die Wohnanlage.

Einstimmig passierte den Bauausschuss der Antrag auf Erweiterung eines Reiheneckhauses im Gärtnerweg. Der Anbau sei notwendig, um zusätzlichen Wohnbedarf zu decken.

So geht es an der Schlingener Straße in Bad Wörishofen weiter

Erneut beschäftigte sich das Gremium mit einem Bauantrag in Stockheim am Flößerweg. Das Problem: Der Fußboden des Erdgeschosses ragt 1,7 Meter über dem Gelände. Die Räte hatten damals massive Aufschüttungen befürchtet. In der neuen Planung wurde deutlich, dass das Erdgeschoss nach Süden und Westen mit einem Balkon auf Stützen versehen wird. Geländeveränderungen seien nicht vorgesehen. Der Abstand des Gebäudes zum Uferstreifen der Wertach beträgt nun 3,7 Meter. Der Bauausschuss stimmte den geplanten Abweichungen von der städtischen Gestaltungssatzung zu. Zur besseren Einbindung der Bebauung in das angrenzende Landschaftsschutzgebiet soll die Eingrünung mit der Unteren Naturschutzbehörde abgesprochen werden. Genehmigt wurde auch die Bauvoranfrage bezüglich des Abbruches eines Einfamilienhauses mit Garage in der Mindelheimer Straße. Dabei kommt es zu einer geringfügigen Baugrenzenüberschreitung. Statt des Walmdaches ist ein Pultdach vorgesehen.

Zuletzt informierte die Verwaltung über den Schriftverkehr bei der Anhörung zum Bebauungsplan „Östlich der Breitenbergstraße“ in der Gartenstadt. Der Bauausschuss beauftragte die Verwaltung, die Abwägungsvorschläge in den Entwurf einzuarbeiten. Und schließlich informierte Oberstaller die Räte über die Stellplatzsituation an der Schlingener Straße, unweit einer Therapieeinrichtung. Zur Abhilfe sollen nun auf einem gegenüberliegenden Grundstück 20 Parkplätze errichtet werden.

