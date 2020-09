vor 32 Min.

Wohnung durchsucht und dabei größere Mengen an Drogen gefunden

Die Mindelheimer Polizei fand bei einem 25-Jährigen Cannabis und chemische Drogen. Die Staatsanwaltschaft hat die Durchsuchung veranlasst.

Am Montagabend ist aufgrund des begründeten Verdachts auf Illegalen Handel mit Betäubungsmitteln eine Wohnungsdurchsuchung bei einem 25-jährigen Unterallgäuer durch die Staatsanwaltschaft Memmingen angeordnet und von der Polizei Mindelheim durchgeführt worden. Das teilte die Mindelheimer Polizei am Mittwochmittag mit.

Polizei Mindelheim findet Drogen bei Hausdurchsuchung

In der Wohnung konnten demnach über 100 Gramm Cannabis, sowie andere chemische Drogen wie Amphetamin und Ketamin aufgefunden und sichergestellt werden. All diese Stoffe rufen extreme Beeinträchtigungen der menschlichen Psyche hervor und haben einen hohen Suchtfaktor, so die Polizei

Den Unterallgäuer Drogenbesitzer erwartet nun eine Anzeige nach dem Betäubungsmittelgesetz. (mz)





