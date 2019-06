16:00 Uhr

Wüste Keilerei im Verbrauchermarkt

Die blauen Flecken gab's gratis: Ein Streit zwischen einer Mitarbeiterin und Kunden mündete in eine heftige Keilerei.

Am frühen Mittwochnachmittag eskalierte in einem Verbrauchermarkt an der Justus-von-Liebig-Straße in Buchloe eine zunächst verbale Auseinandersetzung. Anfangs geriet die Mitarbeiterin eines Verkaufsstandes am Eingangsbereich mit Kunden in Streit, so die Polizei.

Die verbale Konfrontation artete anschließend in Tätlichkeiten aus. Im weiteren Verlauf kam es zu wechselseitigen Körperverletzungen zwischen zwei Frauen und zwei Männern. Der eigentliche Grund des Vorfalls, sowie der genaue Tatablauf stehen noch nicht fest. Alle vier Kontrahenten wurden leicht verletzt, so die Polizei.

