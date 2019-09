23.09.2019

Wunder im Landratsamt

Im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim ist bis 31. Oktober die Wanderausstellung „Wild, bunt und voller Wunder - Pflanzen und Tiere in Bayerns Kulturlandschaft“ zu sehen.

Informationen über Pflanzen und Tiere in Bayerns Kulturlandschaft

Durch einen Wald gehen, über eine Wiese laufen und dabei an einem Bach und einem Moor vorbeikommen: Das kann man derzeit im Landratsamt Unterallgäu in Mindelheim. In der Ausstellung „Wild, bunt und voller Wunder“ kann man einen Streifzug durch Bayerns Kulturlandschaft unternehmen. Die Schau wurde jetzt von Landratsstellvertreterin Marlene Preißinger eröffnet.

Besucher können sieben Lebensräume besuchen: einen Acker, einen Bach, einen Magerrasen, eine Streuobstwiese, einen Wald, eine Wiese und ein Moor. Sie erfahren, wie diese Lebensräume entstanden sind, welche Tiere und Pflanzen dort vorkommen und welche Pflege sie brauchen. Präsentiert wird die Ausstellung vom Landschaftspflegeverband Unterallgäu (LPV), der sich um den Erhalt wertvoller Lebensräume kümmert. So zeigt die Ausstellung auch, dass die Artenvielfalt nur geschützt werden kann, wenn die Lebensräume gepflegt werden.

Marlene Preißinger betonte bei der Eröffnung, die musikalisch vom Ensemble Fairy Flutes umrahmt wurde, wie wichtig die Arbeit des LPV ist. Laut LPV-Geschäftsführer Jens Franke und Carolin Schaber vom Deutschen Verband für Landschaftspflege (DVL) soll die Wanderausstellung für die Natur begeistern und dazu anregen, sich mit der Umwelt auseinanderzusetzen. Die Schau wurde vom DVL im Rahmen der Artenschutzkampagne „Bayerns UrEinwohner“ konzipiert. (mz)

Zu sehen ist die Ausstellung bis 31. Oktober im Foyer des Landratsamts zu den üblichen Zeiten.

