Wunschzettel beim Christkind persönlich abgeben

Für die Kinder gibt es beim Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen am Sonntag gleich mehrere Besonderheiten.

Das Christkind besucht den Weihnachtsmarkt in Bad Wörishofen. Am Sonntag, 15. Dezember, ist Laura Baumhämmel zwischen 15 und 16 Uhr auf dem Markt vor dem Kurtheater mit dabei. Das Besondere: Kinder können in dieser Zeit ihre Wunschzettel für Weihnachten persönlich beim Christkind abgeben. „Diese werden dann direkt mit nach Himmelstadt genommen“, teilt der Kur- und Tourismusbetrieb Bad Wörishofen mit. In Himmelstadt steht bekanntlich das berühmte Weihnachtspostamt.

Video: Der Weihnachtstruck rollt durch die Fußgängerzone von Bad Wörishofen:

Der MAN Weihnachtstruck rollt durch die Fußgängerzone von Bad Wörishofen, an Bord sind Santa Claus und 300 Säckchen für die wartenden Kinder. Video: Markus Heinrich

Auch wer ein Selfie mit dem Christkind möchte, kommt auf seine Kosten. Um 15.30 Uhr findet beim Christbaum im Kurhaus eine kostenlose Fotoaktion statt. Kinder und Erwachsene können mit der eigenen Kamera gemeinsam mit dem Christkind ein weihnachtliches Foto vor dem prachtvollen Baum machen. (mz)

So war die Eröffnung samt Nikolauseinzug beim Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen:

93 Bilder Nikolauseinzug beim Weihnachtsmarkt Bad Wörishofen Bild: Maria Schmid

