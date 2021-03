vor 33 Min.

Zahl der Elektroautos im Unterallgäu deutlich gestiegen

Auf den Straßen im Unterallgäu sind in jüngster Zeit immer mehr Hybrid- und Elektroautos unterwegs. Verglichen mit Diesel und Benzinern machen sie dennoch nur einen geringen Teil aus.

Von Melanie Lippl

Gerade einmal fünf Elektroautos gab es 2011 im gesamten Unterallgäu. Heute, zehn Jahre später sieht das schon anders aus. Gerade der 2020 erhöhte Umweltbonus hat noch einmal dazu beigetragen, dass die Zahl der E-Autos und Hybridfahrzeuge gestiegen ist: Inzwischen düsen 503 reine Elektro-Pkw und 1161 Hybrid-Pkw durch den Landkreis Unterallgäu.

Die folgende Statistik zeigt, wie sich die Zahlen in den vergangenen zehn Jahren entwickelt haben:

Der Anteil der E-Autos an den Pkw im Unterallgäu steigt, aber bleibt gering

Verglichen mit der Anzahl der insgesamt zugelassenen Autos im Unterallgäu bilden die elektrisch betriebenen Fahrzeuge jedoch nur einen geringen Teil. Nur 1,7 Prozent der insgesamt 96.828 zugelassenen Pkw haben einen E- oder Hybridmotor. Immerhin ist auch hier eine deutliche Steigerung erkennbar: Im Jahr 2011 lag ihr Anteil an den 79.077 zugelassenen Pkw noch bei 0,068 Prozent.

Wie sieht es in den einzelnen Orten aus? Gibt es hier Unterschiede? In Mindelheim hatten zum 1. Januar 2021 rund 1,96 Prozent aller zugelassenen Pkw einen elektrischen Antrieb, in Bad Wörishofen lag der Anteil bei 2,1 Prozent. Ein gutes Stück höher ist der Anteil der E-Fahrzeuge in Türkheim: Hier liegt er bei 2,74 Prozent.

