Zahlen beweisen, was eine Verkehrsinsel wie in Loppenhausen bewirkt

Plus Seit Dezember sorgt ein Fahrbahnteiler in Loppenhausen dafür, dass Fahrer auf der B16 ihr Tempo am Ortseingang verringern. Wie sehr, hat aber auch Bürgermeister Jürgen Tempel überrascht.

Von Melanie Lippl

Dass Verkehrsinseln dazu führen, dass langsamer gefahren wird, das wusste Loppenhausens Bürgermeister Jürgen Tempel auch schon vor der Sanierung der Bundesstraße, die durch den Ort führt. Doch wie groß der Effekt des neu errichteten Fahrbahnteilers der B16 am Eingang des Ortes ist, das hat selbst ihn überrascht. „Das Ding ist jeden Pfennig wert“, sagt der Bürgermeister und verweist auf die Ergebnisse der aktuellsten Geschwindigkeitsmessung. Diese unterscheidet sich deutlich von einer achttägigen Messung aus dem September 2017.

Damals fuhren 74 Prozent der Verkehrsteilnehmer mit mehr als 50 km/h in den Ort, 38 Prozent mit mehr als 60 km/h und zwölf Prozent hatten sogar mehr als 70 km/h auf dem Tacho stehen, nachdem sie das Ortsschild passiert hatten. Derzeit sind wegen Corona zwar im Tagesdurchschnitt weniger Fahrzeuge auf der B16 unterwegs (nur 1471 statt 2626 pro Tag) – doch eigentlich könnte das auch ein Grund sein, um schneller zu fahren. Die Straßen wären ja schließlich freier als sonst. Das Gegenteil ist der Fall: Nur 26 Prozent der Fahrer, die in den 33 Tagen von Mitte Dezember bis Mitte Januar, von Norden her nach Loppenhausen kamen, waren mit mehr als 50 km/h unterwegs. Nur noch drei Prozent hatten mehr als 60 km/h auf dem Tacho. Der Anteil der Fahrzeuge, die über 70 km/h fuhren, sank von zwölf auf 0,4 Prozent.

Loppenhausens Bürgermeister Jürgen Tempel freut sich über die Verkehrsinsel

Bürgermeister Jürgen Tempel freut es besonders, dass die Zahlen zeigen, dass die Verkehrsinsel wirkt. Der Fahrbahnteiler sei eine „absolut klasse Verkehrsberuhigung für den Ort“, so der Bürgermeister. Auch seine Gemeinderäte seien erstaunt gewesen, welch großen Einfluss die Verkehrsinsel habe „Ich bin stolz, dass wir dieses Projekt mit allen Beteiligten so gut hingebracht haben“, sagt er. „Sogar der liebe Gott hat mitgespielt und das passende Wetter geschickt.“

Alles hat gut geklappt – und das, obwohl es vor einem Jahr noch danach aussah, dass das Projekt verschoben werden musste. Im März, nur wenige Tage vor der Kommunalwahl, hatte Tempel die Information erhalten, dass die Sanierung der B16 nördlich von Loppenhausen entgegen vorheriger Zusagen vorerst gestrichen sei, weil das nötige Geld fehle. Die Pläne waren da schon komplett fertig: Kurvenbereiche sollten entschärft werden, eine Linksabbiegespur von Norden in die Hasberger Straße war geplant worden, dazu die Verkehrsinsel am Ortseingang. Außerdem sollte die Fahrbahn erneuert und verbreitert werden. Der Bürgermeister wandte sich nach der Absage deshalb mit einem Brandbrief an Abgeordnete und Politiker auf Bundes- und Landesebene. Anfang April – pünktlich an Tempels Geburtstag – dann die gute Nachricht: Die Sanierung kommt doch!

Im Dezember wurde die "neue" B16 bei Loppenhausen eröffnet

Das bayerische Verkehrsministerium hatte es offenbar geschafft, Gelder so umzuschichten, dass die drei Millionen Euro für den Ausbau der B16 zwischen Loppenhausen und Aletshausen doch bereitgestellt werden konnten. Anfang Juni folgte der Startschuss mit einem symbolischen Spatenstich. Eröffnet wurde der erneuerte Straßenabschnitt im Dezember – wegen Corona aber ohne große Feierlichkeiten.

