Das nächste sportliche Bauprojekt in Zaisertshofen

Plus Der TSV Zaisertshofen treibt die Planungen für den Neubau einer Sporthalle voran. Von den Vereinsmitgliedern gibt es nun grünes Licht für die Finanzierung.

Viele Mitgliederversammlungen von Vereinen dürften in diesen Tagen und Wochen das gleiche Problem haben: Wie füllt man den Tagesordnungspunkt „Rückblick auf das vergangene Jahr“ mit Leben? Wegen der Lockdowns fand über weite Strecken das Vereinsleben nicht statt. Ähnlich war es auch beim TSV Zaisertshofen. Die Tätigkeitsberichte der einzelnen Abteilungsleiter waren wegen der Saisonabbrüche im Fußball und Jugendfußball sowie der ausgefallenen Tennissaison überschaubar.