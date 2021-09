Zaisertshofen

07:00 Uhr

Der Kita-Neubau wird billiger und dafür sogar besser

So soll der Neubau des Kindergartens in Zaisertshofen etwa aussehen. Weil es mehr Fördergelder geben könnte, als erwartet, könnte der Bau sogar günstiger werden als geplant.

Plus Der neue Kindergarten in Zaisertshofen soll besonders energieeffizient werden. Das kostet zwar, rechnet sich für die Gemeinde aber trotzdem.

Von Wilhelm Unfried

Da staunten selbst altgediente Gemeinderäte: Die Planungen für den neuen Kindergarten in Zaisertshofen sehen das Beste vor, was derzeit in Sachen Energieeffizienz auf dem Markt ist und trotzdem soll der Neubau billiger werden, als würde man den herkömmlichen Weg wählen. Architektin Martina Weiser von Schuster engineering kam ins Schwärmen, als sie den Markträten erläuterte, welche Zuschussmöglichkeiten es heute gibt, um Neubauten nach dem neuesten Stand der Wärmedämmung und Energieeinsparung zu bauen.

