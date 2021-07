Generationswechsel bei der Feuerwehr in Zaisertshofen

Die Freiwillige Feuerwehr in Zaisertshofen besetzt ihre Führungsposten neu.

Die gefallenen Inzidenzen ermöglichten es der Feuerwehr Zaisertshofen, eine Generalversammlung abzuhalten. Nachdem die Versammlung 2020 entfallen war, standen viele Themen und Veränderungen an. In ihren Jahresberichten ließen Kommandant Christoph Müller und Jugendwart Tobias Egger die vergangenen zwei Jahre Revue passieren. Insgesamt rückte die Wehr zu 17 Einsätzen aus. Die Zahl der Aktiven bleibt mit 47 Personen stabil, darunter sind vier weibliche Einsatzkräfte.

In seiner Ansprache bedankte sich der neue Kommandant Christoph Müller bei seinem Vorgänger Andreas Schmid, der sich nach 18 Jahren nicht mehr zur Wahl gestellt hatte. Als Zweiter Kommandant rückte Wolfgang Mussack nach.

Drei junge Kräfte werden in Zukunft die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr Zaisertshofen ausbilden

Die umfassenden Neuwahlen im Feuerwehrverein wurden von Bürgermeister Johannes Ruf geleitet. Markus Forster gab nach 15 Jahren sein Amt als Vorsitzender an Marco Port weiter, das Amt des Kassierers wurde von Sebastian Schönauer übernommen. Die übrigen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Nach 15 Jahren als Jugendwart beendete auch Roland Schwarzenbacher zusammen mit seinem Stellvertreter Ulrich Dlouhy sein Amt. Drei junge Kräfte werden in Zukunft die Jugend in den feuerwehrspezifischen Aufgaben ausbilden und langsam an die Wehr heranführen. Diese Aufgabe haben Tobias Egger, Tobias Heiler und Elias Mayer übernommen.

Kreisbrandmeister Johannes Schmid hatte schließlich die Aufgabe, langjährige Feuerwehrkameraden zu ehren und die Glückwünsche des Landrates zu überbringen. Ausgezeichnet wurden Ehrenkommandant Manfred Müller für 40 Jahre sowie Alois Miller und Stefan Simon jeweils für 25 Jahre. (mz)